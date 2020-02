Felipe González, sobre Maduro: "Si alguien dice que es una oferta alternativa me pego un tiro al amanecer"

Actualizado 21/02/2020 15:25:00 CET

Espera que los "venados" de Trump y Jhonson no se carguen la democracia y compara a los independentistas con el presidente de EEUU

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Felipe González ha arremetido contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro porque, a su juicio, no constituye una opción a la economía de mercado que rige en regiones como Europa. "Si alguien dice que es una oferta alternativa me pego un tiro al amanecer", ha subrayado.

Así lo ha expresado en una conversación de la serie 'Memoria de futuro', difundida este viernes por la Fundación que lleva su nombre y recogida por Europa Press, y en la que Felipe González conversa con el director general de la Fundación Botín, Íñigo Sáenz de Miera, sobre el futuro de América Latina.

Precisamente Sáenz de Miera pregunta a González por si ve alguna oferta distinta a la economía de mercado y al capitalismo, a lo que el expresidente del Gobierno responde asegurando que Maduro no ofrece alternativa a este sistema.

Este debate entre ambos surge después de que González afirmara que la democracia liberal temia a que hubiera una oferta que fuera completamente distinta a la que era la comunista. "Ahora no tiene una oferta completamente distinta", ha reiterado.

González tampoco considera que el régimen en China sea comunista, sino que es un "mandarinato chino" del que existe "cierta fascinación". Ha recordado que durante una conversación con un dirigente de este país, le aseguró que "el color del gato no importa a la gente, sino lo que le importa es que cace ratones".

De esta manera, González ha criticado al "tirano" Nicolás Maduro. Precisamente el expresidente del Gobierno dijo este jueves que Juan Guaidó es el "único representante legitimado democráticamente" como presidente de Venezuela.

Además, afirmó que la 'número dos' de Maduro, Delcy Rodríguez, no debería haber pasado por España, tras la polémica reunión con el ministro de Transporte, José Luis Ábalos.

LLAMA "VENADOS" A TRUMP Y BORIS JHONSON

Por otra parte, Felipe González espera que Donald Trump y Boris Jhonson, a los que ha calificado de "venados", no se carguen la democracia y las instituciones "prevalezcan". "Nunca culpen a la democracia de la estúpidez de nuestros representantes", ha reivindicado.

Con todo, ha arremetido contra Trump durante estas conversaciones y ha ironizado pidiendo al dirigente americano que se vuelva a presentar a las elecciones y los estadounidenses lo vuelvan a elegir "porque en cuatro años no le ha dado tiempo a destrozar EEUU ni el resto del mundo".

"No tengo la sabiduría de Trump de concentrar en un tuit una inmensa tontería", ha criticado González acusando al líder estadounidense de mentir, de ser un "maleducado" y de ser un "necio que no sabe que él no sabe": "Ese es el peor de los necios".

COMPARA A LOS INDEPENDENTISTAS CON TRUMP

Por otra parte, el exlíder del Ejecutivo también ha hablado sobre temas nacionales y en concreto sobre el independentismo catalán. Considera que, al defender que la democracia está por encima de la Constitucion, los soberanistas se igualan a Donald Trump.

"Pensar que la democracia está por encima de la Ley es el primer sintonía de la tiranía, por eso hay tantos dirigentes que ganan unas elecciones y hablan en nombre del pueblo y terminan diciendo que el pueblo soy yo", ha expresado.

En esta conversación, el exlíder del Ejecutivo también ha lamentado su "orfandad representativa" porque, a su juicio, ningún líder político español en la actualidad le representa.