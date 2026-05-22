Felipe González recibe el premio 'Ana Frank' de OEI por "su aporte a los procesos internacionales de paz"

Archivo - El expresidente del Gobierno Felipe González. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) ha premiado este viernes al expresidente de Gobierno Felipe González con el premio 'Ana Frank' en reconocimiento a su "aporte a los procesos internacionales de paz, a la consolidación democrática, y a la integración europea".

Según ha informado OEI en su página web, el galardón ha sido entregado en la sede de la Secretaría General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en Madrid.

González, tras recibir el galardón que ha agradecido "de corazón", ha expresado que se debe "buscar la centralidad, que no es más que el ámbito donde puede convivir la discrepancia por medio del diálogo, algo a lo que podemos llegar desde la filosofía extraordinaria de Ana Frank, tan extraordinaria que sobrevive al paso del tiempo".