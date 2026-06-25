Felipe González traslada su solidaridad con el pueblo venezolano: "Mi cabeza está con Venezuela"

El expresidente del Gobierno Felipe González - José Oliva - Europa Press

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha trasladado este jueves su solidaridad al pueblo venezolano tras el doble terremoto registrado durante la tarde del miércoles, madrugada en España, en el norte del país sudamericano.

"Hoy es Venezuela, mi cabeza y mi solidaridad están con Venezuela", ha expresado González en declaraciones a los medios, antes de la entrega del 'VI Premio Rojana' de la Fundación Felipe González.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 188 las victimas mortales y a 1.520 el número de heridos tras los potentes seísmos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter.

Además, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hay 68 españoles sin localizar en Venezuela tras los terremotos.