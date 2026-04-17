Felipe VI recibe al presidente de Sudáfrica en su primera visita de trabajo a España

El Rey Felipe VI durante un encuentro con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en el Palacio de la Zarzuela, a 17 de abril de 2026 - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha recibido este viernes en el Palacio de la Zarzuela al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien se encuentra de visita de trabajo a España y este sábado participará en la reunión en defensa de la democracia que copatrocinan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el mandatario brasileño, Luiz Inazio Lula da Silva, en Barcelona.

El monarca ha estado acompañado para la ocasión en su encuentro con el mandatario sudafricano por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, quien suele acudir a este tipo de actos se encontraba en Barcelona para asistir a la cumbre hispano-brasileña. A continuación, el Rey ha ofrecido un almuerzo en honor del presidente sudafricano.

La de este viernes ha sido la primera visita a España de un presidente sudafricano desde la efectuada por Nelson Mandela en 2004 para asistir a la boda de los entonces Príncipes de Asturias.

Además de su encuentro con el Rey, Ramaphosa ha participado en el Encuentro Empresarial España-Sudáfrica, organizado por la Cámara de Comercio de España junto con CEOE y la Secretaría de Estado de Comercio.

Este sábado, será uno de los mandatarios que asista a la cita de Barcelona, en la que además de Sánchez y Lula, también participarán el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entre otros.