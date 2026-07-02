Felipe VI reivindica el "buen periodismo" que nutre la "convivencia" y que construye "la memoria de una sociedad"

Los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, llegan a la sede de ABC para presidir la ceremonia de entrega de los Premios de Periodismo de ABC, a 2 de julio de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha reivindicado el "buen periodismo" que "deja huella" y nutre la "convivencia" y "democracia" de España haciendo posible una "conversación compartida" que "acaba convirtiéndose también en la memoria de una sociedad".

"Hay oficios cuyo verdadero valor se aprecia sobre todo con el paso del tiempo. El periodismo es uno de ellos", ha afirmado el monarca en su discurso en la 106ª edición de los Premios de Periodismo de ABC.

Un intervención que ha comenzado recordando a Venezuela "con dolor y una pena inmensa" tras los dos terremotos sufridos el pasado miércoles y que ha reafirmado el "compromiso solidario" de España con su "recuperación" y "con el futuro que los venezolanos decidan para sí, libre y democráticamente".

"Y como lo que sabemos de todo ello, de lo cercano y de lo lejano, de lo bueno y de lo malo, es gracias a los medios de comunicación, a los informadores, a los reporteros", ha continuado el Rey, que ha destacado el peso del periodismo con el paso del tiempo.

En este sentido, ha elogiado la "vocación" de quienes eligen dedicarse al periodismo por "mirar el mundo con curiosidad y espíritu crítico", así como "acercarse a la realidad con libertad intelectual, respeto por la verdad de los hechos y la responsabilidad de dejar testimonio de su tiempo".

También ha resaltado la importancia de los distintos galardones que ha otorgado este jueves, deseé la palabra al "criterio" y "la imagen". Maneras "diferentes" de comprende y contar "la realidad" con el "propósito" de "ayudarnos a comprender mejor el mundo que nos rodea" y "comprendernos también a nosotros mismos".

Y ha incidido en que la "memoria de una sociedad" también se construye con "las preguntas que nos hacemos, con las historias que decidimos conservar y compartir y con aquellas imágenes que permanecen cuando el tiempo ha borrado tantas otras". "No solo informar de lo que sucede, sino preservar los matices, ofrecer contexto, despertar preguntas y dejar constancia de quiénes fuimos mientras ocurría", ha afirmado.

El Rey ha otorgado el Premio Mariano de Cavia a Karina Sainz Borgo y ha elogiado la "atención" de la autora a las "vidas concretas" y a "una prosa con ecos de grandes maestros" donde "cada palabra es una elecciones en la que se juega la calidad de nuestra conversación pública".

El Premio Luca de Tena ha distinguido a Víctor Amela, Ima Sanchís y Lluís Amiguet por hacer de "La Contra" un "espacio de encuentro entre personas, ideas y disciplinas muy distintas" con "resultados siempre (...) sorprendentes". "A través de miles de conversaciones nos han recordado que detrás de cada respuesta hay una vida, y que detrás de cada vida puede encontrarse una lección sobre la condición humana".

Por último, el Premio Mingote ha sido concedido a Gallego y Rey. Felipe VI ha elogiado que "viñeta a viñeta" hayan acompañado durante décadas "la vida pública española". "Su humor nunca ha sido una evasión de la realidad, sino una forma especialmente lúcida de observarla".

El monarca ha concluido felicitando "muy sinceramente a los premiados", "al jurado, a ABC y a todos quienes hacen posible que estos galardones sigan distinguiendo la excelencia periodística" y a los profesionales del oficio que "sin pretenderlo" terminan formando parte de "la memoria de una sociedad".