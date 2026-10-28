La FEMP convoca hoy un minuto de silencio en todos los ayuntamientos por el accidente de Toledo

Accidente ferroviario en Urda. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado un minuto de silencio este miércoles a las 20.00 horas en la puerta de todos los ayuntamientos española en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en la provincia de Toledo.

El accidente ferroviario entre un tren de Renfe y otro de Iryo se ha producido en la mañana de este miércoles en la provincia de Toledo y por el momento se desconocen las cifras oficiales de fallecidos y de heridos.