La FEMP reivindicará en una cumbre mundial una mejor financiación local para encarar la crisis climática y habitacional

La presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, en la inauguración de la jornada comercial España-Marruecos - FEMP

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo, pondrá este miércoles en el foco la necesidad de que el Gobierno de España aborde con los ayuntamientos una reforma de la financiación local con el objetivo de reducir las desigualdades a la hora de encarar problemas como el cambio climático o la crisis de vivienda.

La intervención de la presidenta de la FEMP y también alcaldesa de Jérez de la Frontera (Cádiz) se producirá en el Congreso de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales que se celebra desde este lunes 22 hasta el jueves 25 en Tánger (Marruecos).

Este martes García Pelayo ya ha mantenido un encuentro previo en la Cámara Regional de Artesanía con el presidente de la misma, Ahmed Bakour y una reunión de empresarios jerezanos y marroquíes con el presidente de la Fundación Hiba, Younes Boumedhi, para el diseño de programas culturales conjuntos y una puesta en valor de las medinas españolas en Jerez de la Frontera con la firma de un convenio de cooperación con miembros de la ejecutiva colectiva Memoria-Marruecos.

Además, García-Pelayo también ha inaugurado este martes la jornada "Puente empresarial España-Marruecos", celebrada en el marco del CGLU, en la que representantes de ambos países han identificado oportunidades de negocio estratégicas para promover la cooperación empresarial y las relaciones comerciales bilaterales.

La presidenta de la FEMP ha encabezado la delegación española presente en la primera jornada de esta cumbre internacional, a la que también han asistido, entre otros, Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada y miembro de la Junta de Gobierno de la federación, y Carlos Martínez, anterior edil de Soria y Enviado Especial para la Nueva Agenda Urbana ante la ONU por CGLU.

HARÁ HINCAPIÉ EN EL COMPROMISO DE LOS AYUNTAMIENTOS CON LA VIVIENDA

Además de poner en valor la necesidad de una mejor financiación local, García-Pelayo hará hincapié este miércoles en el compromiso de los gobiernos locales con la vivienda, de cara a reclamar una vivienda adecuada, segura y asequible en entornos cada vez más hostiles climáticamente.

En este sentido, la presidenta de la federación llama a replantear la planificación urbana, las infraestructuras, las políticas de vivienda y los mecanismos de protección social, porque según defienden desde la Femp, "las crisis de la vivienda y climática no son desafíos independientes, sino que se cruzan en nuestros territorios y ambas exigen respuestas integradas".

De esta forma, María José García Pelayo subraya que la crisis de la vivienda tiene una dimensión financiera decisiva, como es la falta de recursos y capacidad inversora. Por ello, la alcaldesa reclama el refuerzo en la financiación local, con una ley que data del año 2002, y ofrece la guía de Recomendaciones en materia de Vivienda que ha elaborado la FEMP y depositará en el congreso, poniéndola a disposición de los participantes.

En este sentido, en el apartado de vivienda, García Pelayo asegura que es "una cuestión de cohesión social, de justicia espacial e igualdad de oportunidades".

"Los municipios y territorios son parte de la solución para construir un desarrollo más equilibrado y que no habrá Agenda 2030 ni Agenda Urbana posterior sin fortalecer financiera e institucionalmente a los gobiernos locales", insisten desde la Femp.