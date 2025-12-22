Fernández Calle advierte que Vox ahora tiene más "fuerza" y "votantes" ante una posible negociación con Guardiola

El candidato de Vox a la presidencia de Extremadura, Óscar Fernández Calle, realiza declaraciones a la prensa durante el seguimiento de la noche electoral en la sede autonómica de VOX, a 21 de diciembre de 2025, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha advertido que Vox ahora tiene más "fuerza" y más "votantes" tras las elecciones de Extremadura, ante una posible negociación con los 'populares' extremeños liderados por María Guardiola.

"Ahora han cambiado las cosas, ya no somos cinco diputados, somos once diputados, tenemos 40.000 votos más, prácticamente 90.000 votos más. La fuerza de Vox es más del doble de lo que era hace dos meses y los votantes de Vox son mucho más", ha señalado este lunes durante una entrevista en el informativo '24 horas' de 'RNE', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que Vox haya conseguido este domingo once diputados, frente a los cinco logrados en los comicios autonómicos de 2023 y, por ende, la presidenta de Extremadura y candidata del PP seguirá necesitando el apoyo de la formación de Santiago Abascal para gobernar.

Preguntado por si ya ha hablado con la presidenta extremeña, el candidato de Vox ha respondido que "no" y ha argumentado que cree que "debe ser ella quien se ponga en contacto" con Vox: "Ella es la persona que ha obtenido mayor representación, la que debe encargarse de formar gobierno; y si ella cree que puede hacerlo o tiene ganas de hacerlo con Vox, tendrá que ponerse en contacto con nosotros".

Ante ello, ha precisado que, si bien Guardiola "tiene muchas opciones" pudiendo pactar con el PSOE con quien "ya ha negociado" en Extremadura, si quiere llamar a Vox, desde la formación la atenderán. En este sentido y, cuestionado sobre qué le pedirían a la líder 'popular' en caso de que se ponga en contacto con ellos, Fernández Calle ha asegurado que ésta lo "sabe perfectamente".

"Lo que nosotros vamos a poner encima de la mesa es ni más ni menos que nuestro programa electoral, y las mismas medidas que le planteamos para intentar llegar a un acuerdo hace dos meses y medio de presupuestos para el año 26, y que ella rechazó prácticamente a las dos horas de enviársela", ha proseguido.

Así las cosas, ha aseverado que, desde el partido, van a "defender la confianza de cada uno de esos 90.000 extremeños" y que, por tanto, respecto a la negociación con Guardiola, "en caso de que haya", las circunstancias ahora de Vox "no son las mismas y las suyas tampoco".

RELACIÓN "BASTANTE DISTANTE" CON GUARDIOLA

La campaña electoral ha puesto de manifiesto la complicada relación entre Vox y el PP en Extremadura, que se torció ya después de las elecciones de 2023 cuando María Guardiola dejó clara su oposición a pactar con los de Abascal por sus posturas "xenófobas" y "machistas". Al final reculó, pero la legislatura estuvo plagada de tiras y aflojas.

Finalmente, la falta de acuerdo entre ambas partes para sacar adelante los presupuestos de 2026 abocó a Extremadura a un adelanto electoral. Guardiola convocó a las urnas con la pretensión de alcanzar la mayoría absoluta, 33 diputados, y así poder desprenderse de los de Abascal.

Frente a esto, Fernández Calle ha detallado que la relación con Guardiola ha sido "bastante distante".

DICE QUE GALLARDO "NUNCA DEBIÓ SER CANDIDATO"

Asimismo, tras la dimisión del candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, anunciada esta tarde por él mismo, Fernández Calle ha afirmado que éste "nunca ha debido ser candidato, ni siquiera diputado autonómico".

"Ahora es diputado electo y se va a poder aforar como él quería. Se lo debe todo a la señora Guardiola, que ha convocado estas elecciones absolutamente inoportunas, que no han solucionado absolutamente nada", ha lamentado.

Con todo, Fernández Calle ha celebrado el "respaldo tremendo y abrumador" que ha recibido Vox, remarcando que Guardiola "tendrá que explicar en qué posición" se encuentran actualmente los extremeños "de cara a esa conformación de un futuro gobierno y a sacar adelante unos presupuestos".

"Ha sido ella la que ha dicho que va a hablar con todas las fuerzas políticas (...) No sé qué programa quiere aplicar cuando está dispuesta a un acuerdo de gobierno con otras fuerzas que son diametralmente opuestas a lo que Vox va a poner encima de la mesa. No sé si es que los principios de la señora Guardiola son inexistentes, porque esa flexibilidad me parece sospechosa", ha sentenciado.

