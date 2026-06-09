Fernández (PP) pide al PP que olvide "su obsesión" por los empresarios catalanes porque son "bomberos pirómanos"

Archivo - El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, interviene en el debate del pleno de investidura, en el Parlament de Cataluña, a 8 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, ha pedido este martes a su partido que olvide "su obsesión" por los empresarios catalanes porque les considera "bomberos pirómanos" por haber participado en el 'procés' y ahora ofrecerse a "apagar el incendio".

"Debemos olvidarnos ya de una vez de esa obsesión por ellos", ha mantenido Fernández en una entrevista en 'Esradio', recogida por Europa Press, en la que ha señalado a la patronal catalana por querer apagar el incendio del 'procés' catalán "cobrando encima" y ha instado a fijarse en otras élites, como la académica o la cultural, que "por alguna razón se ha mirado hacia otro lado".

"Lo que no vamos a hacer es aceptar la idea de que hay que hacer siempre lo que a ellos les dé la gana", ha agregado al respecto al tiempo que ha advertido de que con ellos se corre el riesgo de que sigan apoyando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Ellos sabrán", ha deslizado.

Asimismo, ha afeado que "se hagan los ofendidos" porque los 'populares' rechacen el nuevo modelo de financiación autonómica, sobre el que ha añadido que es del republicano Oriol Junqueras que está "inhabilitado por graves delitos contra la democracia".

El líder del PP catalán ha realizado estas declaraciones al hilo de las manifestaciones que realizó la semana pasada el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ante los empresarios catalanes en el marco de la 41 reunión del Círculo de Economía en Barcelona.

Allí pidió a los partidos políticos hacer todo lo posible ante una situación que ve insostenible, pero avisó de que no pedirá "favores" ni los regalará para avanzar las elecciones generales. Es más, afirmó que no busca "atajos" porque "lo que conviene atajar es la situación del país".

"ILLA ES EL ZAPATERO DE NUESTRA ERA"

En otro orden de cosas, ha asegurado que el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, es el nuevo Zapatero y quien permitió al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán "entrar hasta la cocina" de Sanidad, en referencia al 'caso mascarillas'.

Ene ste sentido, ha catalogado de "indiscutible" la responsabilidad política tanto en que Ábalos, Koldo y Cerdán comprasen "60 millones de euros" en mascarillas defectuosas desde "el ministerio que él (Illa) dirigía" y de que el PSC tenga "un papel protagonista en la gestión de las cloacas del Estado que es ahora mismo el PSOE".

"Illa es el Zapatero de nuestra era", ha espetado Fernández en referencia a los diferentes casos de presunta corrupción que rodean al PSOE y a la imputación del expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, tras ser interpelado por las dependencias que hay entre Sánchez y el presidente catalán.