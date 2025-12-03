Ferraz convoca a las responsables de Igualdad del PSOE para abordar las denuncias internas de acoso a Paco Salazar

Archivo - Francisco José Salazar, ex secretario general de Coordinación Institucional en Moncloa - UIMP - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Igualdad del PSOE, liderada por Pilar Bernabé, ha convocado una reunión telemática este miércoles por la noche con las responsables de este área de las distintas federaciones socialistas, en la que abordarán las denuncias contra el exdirigente Francisco Salazar.

La reunión, adelantada por el diario 'El País' ha sido confirmada por fuentes socialistas a Europa Press, y se produce la semana en la que se ha reactivado el caso contra Salazar, que se apartó de la primera línea política el pasado mes de junio tras la publicación de varios testimonios de mujeres a su cargo que denunciaron situaciones de acoso.

Desde el PSOE trasladan que este tipo de reuniones se celebran con frecuencia aunque confirman que abordarán este asunto.

(Seguirá ampliación)

Sí, te confirmo que habrá una reunión convocada por la Secretaría de Igualdad con las secretarias de Igualdad de los territorios y portavoces. Estas reuniones se hacen con cierta frecuencia. Obviamente se hablará del tema de Paco Salazar, entre otros. La reunión será telemática