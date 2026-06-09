Ferraz recrimina a Mañueco su "acuerdo de sumisión" con Vox tras asumir la 'prioridad nacional' en su investidura

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez durante una rueda de prensa. - PSOE DE SORIA

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha recriminado este martes al presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, su "acuerdo de sumisión" con Vox tras asumir la 'prioridad nacional' como parte del pacto de gobierno.

Fuentes socialistas han tildado de "nuevo contrato de la vergüenza" el acuerdo entre PP y Vox y han expresado que no se trata de un acuerdo para la gobernanza sino de un "acuerdo de sumisión y entrega a la ultraderecha". "Una vez más Vox exige, y el PP acepta", han esgrimido.

Este reproche llega tras el discurso de investidura pronunciado por Mañueco en las Cortes autonómicas, en el cual ha desglosado el contenido de su propuesta de Gobierno, y en el que ha precisado que el acuerdo suscrito con Vox recoge medidas "inspiradas" en el principio de 'prioridad nacional'.

Así, desde el PSOE han indicado que "gobernar no debe consistir en parecerse cada vez más a la extrema derecha", siendo la 'prioridad nacional' la "prueba más evidente de ello". "No se puede construir el futuro cuestionando los valores universales, la Constitución, el Estatuto de Autonomía o la igualdad entre ciudadanos", han manifestado.

Asimismo niegan aceptar la "política del miedo, la polarización o el enfrentamiento permanente", y destacan la "desaparición" de las consejerías de Igualdad, Vivienda u Ordenación del Territorio.

Finalmente, han situado a los 'populares' como "la mayor red de corrupción conocida en la región", en referencia a la 'trama eólica' o el caso de 'La Perla', y han reprochado que ellos sean quienes "pretenden dar lecciones de regeneración".