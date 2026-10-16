Figaredo pide no confiarse en las encuestas porque hay "trampas" que Sánchez tiene en la cabeza que ni han pensado

El secretario general de Vox, José María Figaredo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y diputado en el Congreso, José María Figaredo, ha puesto hoy en duda los resultados de las encuestas porque cree que algunas tratan de desmovilizar el voto para Vox y ha pedido no confiarse porque considera que Pedro Sánchez y el Gobierno tienen "trampas" en la cabeza que el resto ni siquiera han pensado. "Dar la garantía de que esto está ganado es un error. Es que no está ganado", ha exclamado.

Así se ha pronunciado hoy durante unas entrevista en el programa de Ana Rosa en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha advertido de que el principal objetivo de su partido es "expulsar a Sánchez de la Moncloa" y ponerle a disposición judicial.

Sin embargo, ha insistido en que "hasta el rabo todo es toro" para señalar que no hay que confiarse porque el presidente del Gobierno tiene muchos recursos a su disposición y "está dispuesto a hacer trampas de todo tipo". "Si no manipula el voto por correo, tratará de finalmente llevar a cabo la manipulación del censo electoral con el voto de los nacionalizados en el extranjero", ha exclamado.

Y en esta misma línea, ha precisado que "las trampas son infinitas: Seguro que hay trampas que tienen en la cabeza que no las hemos ni pensado".

Por este motivo, cree necesario conseguir un "voto masivo" y hacer "el robo de las elecciones sea terriblemente difícil, incluso imposible". No obstante, cree que hay muchas encuestas que "lanzan las campanas al vuelo, que dicen esto ya está hecho".

Ha puesto como ejemplo una provincia que él conoce muy bien en la que una encuesta les da dos diputados pero saben que "objetivamente es imposible" que los obtengan. "Sabemos que por algún motivo hay encuestas que están inflando los resultados, no sé si para provocar confianza y desmovilizar el voto frente a este Gobierno".

Este argumento lleva a Figaredo a no creer las encuestas y reclama movilizarse, salir y votar y por su parte "hacer apostolado" y explicar a todo el mundo que "España cada día está peor" y que los españoles viven en una situación de "empobrecimiento", dado que "llegar a fin de mes es cada día más difícil".

Dicho esto, el dirigente de Vox cree que hay que devolver a España a la senda de crecimiento, que la "riqueza vuelva a los hogares" y considera que eso solo se puede conseguir si se cambia a este Gobierno.

PP Y VOX TIENEN UN OBJETIVO COMÚN: SACAR A SÁNCHEZ DE MONCLOA

En cuanto a las relaciones con el Partido Popular, ha precisado que cada uno tiene su programa pero que ambos tienen un objetivo común que es sacar a Sánchez de la Moncloa. "Esa es la clave", ha exclamado.

A este respecto y preguntado si el objetivo es gobernar con el PP, Figaredo ha insistido en que eso "vendrá después". "Si de repente Pedro Sánchez roba las elecciones, pues no hay Gobierno", ha espetado y ha recalcado: "piensen que dar la garantía de que esto está ganado es un error. Es que no está ganado".

NO ES RELEVANTE QUE ROBLES SEA NÚMERO DOS DE SÁNCHEZ

En cuanto a las listas electorales, señala que su partido no las tiene aún hechas y que se discutirán y aprobarán el próximo lunes. Pero ha señalado que no le ha sorprendido que Margarita Robles vaya de número dos de Pedro Sánchez en la lista de Madrid.

"A ver, es que con este Gobierno nada te sorprende, si es que son el Gobierno de la mentira", ha exclamado y lo argumenta asegurando que el Ejecutivo solo busca que se hable de otras cuestiones y no de lo "esencial", como: una Ceuta invadida; Roquetas de Mar que se ha convertido en una "ciudad invivible"; Nou Barris, el barrio de Barcelona en el que "los españoles ya no pueden ni entrar"; que la industria "está desapareciendo y muriendo"; que hay "despidos sistemáticos" en todo el sector secundario en España o que el sector primario "muere" por una "competencia desleal de Marruecos o de terceros países".

ACUSA A ROBLES DE DESPROTEGER LA FRONTERA

Por ello, cree que la designación de Robles como número dos de Sánchez "no es relevante" ni "quita el sueño" a los españoles.

Además, ha dicho que no le queda claro que ella sea la ministra de Defensa porque, ha añadido, "ella sabía que habían avisado de la invasión de Ceuta, pero se lo habían ocultado". En este sentido, afirma que mientras la ministra se da golpes en el pecho "por la españolidad de Ceuta", tiene "las fronteras" de la ciudad autónoma "totalmente desprotegidas".

"No sé si es la ministra de Defensa, porque lo único que ha hecho es abandonar a nuestro Ejército, entonces más bien parecería que no hay nadie" al frente, ha exclamado.