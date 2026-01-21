FINE reunirá en marzo al sector del vino en Valladolid e incorporará este año el oleoturismo a su oferta

Archivo - Feria Internacional de Enoturismo, Fine Wine 2024 Valladolid - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, ha prsentado este miércoles la séptima edición de la Feria Internacional de Enoturismo (FINE), que se celebrará los días 3 y 4 de marzo, reunirá a profesionales especializados en vino procedentes de Europa, Asia y América y este año incorporará el oleoturismo a su oferta.

Así lo ha asegurado en el evento de presentación de 'FINE 2026', la séptima edición de esta feria para profesionales del enoturismo presentada en la Feria Internacional del Turismo (FITUR), que cuenta con la colaboración con Turespaña y que busca convertirse en un referente internacional del sector.

El director de la Feria de Valladolid ha aseverado que la séptima edición de FINE va a contribuir a reforzar el posicionamiento de España en el mercado global a través de este modelo, ya que es un "evento global" en la industria del vino.

En la convocatoria de este año, destacan la incorporación del oleoturismo, un producto en desarrollo que "complementa la oferta y refuerza el turismo del vino" y que supone un nuevo modelo capaz de sumar aliados como la gastronomía, la historia, la cultura o la naturaleza".

Durante su intervención, el CEO de Abadía Retuerta, Enrique Valero, ha destacado que esta feria es un proyecto "pionero" entre los bodegueros, ya que permite conocer otra cara del sector desde el punto de vista del turismo. "Es una feria que lleva el vino como el eje central, pero es una feria de turismo", ha explicado.

Por su parte, la jefa de Área de Turismo Cultural y Marketing de Contenidos de Turespaña, Natalia Briales, ha reivindicado el vino como un producto "que forma parte de la marca España" y una forma de atraer viajeros "de alto nivel", así como una herramienta de transformación del territorio y una forma de preservar las tradiciones y el patrimonio cultural.

MÁS DE 50 COMPRADORES

De cara a esta edición, asistirán por primera vez al mercado de contratación de FINE más de 50 compradores con interés "tanto en el turismo de las regiones e incentivos como en propuestas vacacionales y programas de lujo".

En esta edición se presentan propuestas de países como Italia, Eslovenia, Portugal y España, con nuevas incorporaciones como la rutas Ribeira Sacra y Campo de Cariñera, bodegas como Masaveu, Palacio de Canedo, Pago de los Capellanes y Pago Altoladon.

En cuanto a la representación de la demanda, está confirmada la participación de touroperadores y agencias de Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Tailandia, Reino Unido, Bulgaria, Italia, Polonia, Turquía y países del norte de Europa.

Los datos globales de participación se sitúan en torno a las 140 bodegas, rutas y hoteles y un centenar de touroperadores incluidos en el programa oficial de compradores, a los que además se sumarán perfiles de agencias de viajes interesadas en incorporar el enoturismo entre sus ofertas.