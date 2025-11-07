El fiscal Stampa asegura que se le indicó que Cerdán organizó la reunión con Leire Díez "en nombre del Gobierno"

Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez durante una rueda de prensa, en el Hotel Novotel, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Ignacio Stampa trasladó a sus superiores que, si acudió a la reunión con la ex militante socialista Leire Díez el pasado 7 de mayo, fue porque se le indicó que la había concertado el entonces secretario Organización del PSOE, Santos Cerdán, "en nombre del Gobierno".

Así consta en la documental aportada por Stampa al titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, en el marco de la causa donde investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho por las maniobras de Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para obtener información sensible de jueces, fiscales y guardias civiles.

En la documentación, a la que ha tenido acceso Europa Press, consta un correo enviado por Stampa el pasado 11 de agosto a la jefatura de la Fiscalía Provincial de Madrid donde pone de relieve una serie de errores en el decreto que se le había enviado el 28 de julio, donde se recogía la denuncia que efectuó el 27 de mayo dando cuenta de dicha reunión.

Según manifestó en su denuncia, a la que también tuvo acceso esta agencia de noticias, Díez y Pérez Dolset le pidieron información sobre supuestas "las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción" a las que ellos achacaban el inicio de causas como la que se dirige contra Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez.

De hecho, el fiscal denunció que le dieron a entender que el presidente del Gobierno "había dado la orden de limpiar, sin límite" al estallar el caso contra su esposa. A cambio le habrían ofrecido ayuda en sus problemas con el Ministerio de Justicia por su salida de Anticorrupción.

En este 'email' aportado ahora a la causa, Stampa matizó: "en dicho decreto se relataba (...) que, a través de un tercero, fui citado para acudir a una reunión con Leire Díez y Javier Pérez Dolset, cuando di cuenta de que acudí, según se me indició, a instancias del Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien habría organizado dicho encuentro, supuestamente, en nombre del Gobierno".

