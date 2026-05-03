Fiscales progresistas respaldan los nombramientos de Peramato tras la polémica por el relevo en la Fiscalía de Madrid

Archivo - La fiscal general del Estado, Teresa Peramato. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha respaldado los nombramientos realizados por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en el Consejo Fiscal, tras la polémica por la propuesta al Gobierno del nombramiento de María Isabel Martín López como nueva fiscal superior de la Comunidad de Madrid en sustitución de Almudena Lastra, que preguntó al exjefe de la Fiscalía Álvaro García Ortiz si había filtrado datos de Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

La propuesta se realizó tras la reunión de este pasado jueves del Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía General del Estado (FGE).

"La deslegitimación sistemática, la simplificación interesada o la proyección de sospechas sobre decisiones adoptadas conforme a derecho no fortalecen la independencia del Ministerio Fiscal, sino que la comprometen", ha afirmado la UPF en un comunicado.

Los fiscales progresistas han querido manifestar su apoyo al criterio seguido por sus dos consejeros en el Consejo Fiscal en relación con los recientes nombramientos, así como reconocer el "trabajo serio, riguroso y comprometido" que han venido desarrollando durante estos años en representación de la UPF y de la carrera fiscal.

VALORACIONES QUE PROYECTAN UNA "IMAGEN DISTORSIONADA"

"En los últimos días se han difundido valoraciones que, más allá de la legítima discrepancia, proyectan una imagen distorsionada de los procesos de provisión de plazas en el Ministerio Fiscal", ha explicado la asociación en un comunicado, recordando que dichos procesos se rigen por los principios de mérito y capacidad y se desarrollan con plena sujeción a la legalidad, tras la preceptiva audiencia al Consejo Fiscal.

Al hilo, la UPF ha detallado que su descalificación "global, mediante términos como 'purgas' o decisiones arbitrarias, no solo carece de fundamento, sino que afecta directamente al prestigio de la institución y a la consideración profesional de quienes la integran".

"Es necesario partir de una premisa que con frecuencia se omite: todos los candidatos que concurren a estos procesos reúnen méritos suficientes", ha añadido, detallando que por ello la decisión no consiste en identificar quién los tiene, sino en determinar qué perfil resulta más idóneo para el desempeño de unas funciones concretas.

LLAMA A EVITAR SIMPLIFICACIONES QUE EMPOBRECEN EL DEBATE

En este contexto, la UPF ha destacado que resulta "relevante" evitar una simplificación que empobrece el debate, mencionando al hilo que aunque la antigüedad en el escalafón es "un elemento a considerar no puede convertirse en el único criterio determinante", porque eso supondría "desplazar el sentido mismo de los principios de mérito y capacidad". "No se trata de negar su valor, sino de rechazar su absolutización", ha comentado.

Por otra parte, en cuanto al cuestionamiento del valor de las trayectorias desarrolladas en órganos centrales de la Fiscalía, la asociación ha expresado que históricamente ese desempeño ha sido considerado un elemento de "relevancia", precisamente por la visión global de la institución que proporciona y por las exigencias técnicas y organizativas que comporta.

"Negar ahora ese valor no solo supone una lectura parcial e interesada de la realidad, sino que difícilmente resistiría el contraste con la propia evolución de la carrera en distintos momentos y bajo fiscales generales de sensibilidades diversas", ha indicado. Más allá de los casos concretos, la UPF ha dejado claro que lo que "verdaderamente preocupa es la consolidación de un marco de interpretación en el que cualquier decisión que no se ajuste a una determinada expectativa es presentada como ilegitima".

"Se configura así un relato previo, cerrado, que convierte en sospechosa cualquier resolución que no coincida con él", ha apuntado UPF, para luego incidir en que este enfoque "no solo desvirtúa el análisis, sino que proyecta hacia la ciudadanía una imagen reduccionista y distorsionada de la Fiscalía, ajena a su realidad plural y a la profesionalidad de quienes la integran".

Asimismo, la organización ha subrayado que resulta "especialmente inquietante que este tipo de planteamientos se vea reforzado, en ocasiones, por voces de la propia carrera, aun siendo conscientes de que no se ajusta a los hechos ni al modo en que tradicionalmente se han venido adoptando estas decisiones".