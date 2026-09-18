La Fiscalía de la AN recurre la semilibertad de 'Anboto' aprobada por el Gobierno Vasco después de rechazarla el juez

Archivo - La exjefa de ETA María Soledad Iparragirre, alias 'Anboto', durante un juicio en la Audiencia Nacional, en Madrid, (España).- Pool - Archivo

Apunta a la "especial gravedad" de los delitos de terrorismo por los que cumple condena y que tiene procedimientos pendientes de juicio

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha recurrido la propuesta de semilibertad aprobada por segunda vez por el Gobierno Vasco para la exdirigente de ETA Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', después de revocarla un juez, porque entiende que no se dan las circunstancias excepcionales exigidas para que pueda disfrutarla.

Así lo ha comunicado este viernes el Ministerio Público en una nota de prensa, en la que ha explicado que el fiscal sostiene que la propuesta actual "reproduce sustancialmente otra planteada hace apenas unos meses y que ya fue anulada por la autoridad judicial a instancia de la propia Fiscalía".

"No se ha producido ningún cambio relevante en la situación penitenciaria, personal o tratamental de la interna que justifique revisar el criterio judicial previamente establecido", considera.

La Fiscalía recuerda que la propuesta de la administración penitenciaria permitía a 'Anboto' "salir diariamente del centro penitenciario para realizar labores de voluntariado", pero considera que dichas labores "no presentan la singularidad ni la necesidad tratamental" que exige el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que regula este régimen.

Así, remarca que el sistema planteado "supondría salidas ordinarias de ocho horas diarias, cinco días a la semana, una situación que, en la práctica, se aproxima a un régimen de semilibertad propio del tercer grado penitenciario".

Por ello, el Ministerio Fiscal entiende que esta vía "no puede utilizarse como una vía indirecta para anticipar los efectos del tercer grado sin cumplir los requisitos legalmente previstos para acceder a dicha clasificación".

Además, la Fiscalía subraya "la especial gravedad de los delitos por los que la interna cumple condena, vinculados al terrorismo, así como la existencia de procedimientos penales todavía pendientes de enjuiciamiento por hechos de la misma naturaleza".

EN CONTRA POR SEGUNDA VEZ

Cabe recordar que el titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ya rechazó en abril por primera vez la aplicación del régimen de semilibertad a 'Anboto'.

En opinión del magistrado, la decisión de la semilibertad genera "falsas expectativas" a 'Anboto' y también "desasosiego innecesario" a las víctimas "e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación".

Al igual que la Fiscalía, el juez subrayó la gravedad de los delitos por los que fue condenada, esto es, diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión.

Y argumentó que las fechas de cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027, pero añade que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

Castro siguió el criterio de la Fiscalía, que le trasladó un informe desfavorable a conceder la semilibertad a Iparraguirre y apuntaba a la "conversión encubierta" de su actual situación penitenciaria a un tercer grado.

La portavoz del Gobierno de Euskadi, María Ubarretxena, afirmó al conceder la semilibertad por primera vez que 'Anboto' había recibido "el mismo tratamiento que cualquier persona reclusa en el sistema penitenciario vasco".

Ubarretxena defendió la decisión del Departamento de Justicia, indicando que esta y otras medidas adoptadas en el ámbito penitenciario "forman parte de un modelo que, sin olvidar el dolor que ha causado a las víctimas ni las consecuencias penales que deben cumplirse, tienen como fin último la reinserción".