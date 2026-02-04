La Fiscalía Antidroga pide libertad bajo fianza y retirada de pasaporte para Francisco de Borbón

Archivo - Francisco de Borbón von Hardenberg llega al tanatorio de San Isidro tras el fallecimiento de su padre, Francisco de Borbón y Escasany, a 21 de mayo de 2025, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Antidroga ha pedido a la Audiencia Nacional que deje en libertad bajo fianza y que retire el pasaporte a Francisco de Borbón, que ha pasado este miércoles a disposición judicial tras su detención el martes por su presunta implicación con un delito de blanqueo en la causa que investiga al ex inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) al que hallaron más de 20 millones de euros en efectivo emparedados en su casa.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que el fiscal ha solicitado fianza de 80.000 euros para Borbón, para quien también han pedido que se le imponga la obligación de comparecer semanalmente en el Juzgado.

Según adelantó 'El País' y confirmaron a Europa Press fuentes policiales, Francisco de Borbón --hijo de Francisco de Borbón y Escasany, duque de Sevilla y primo del Rey emérito Juan Carlos I-- fue uno de los cuatro detenidos en el marco de esta investigación que instruye el Juzgado Central Número 1 de la Audiencia Nacional.

Antidroga también ha solicitado que queden en libertad bajo fianza de 50.000 euros los otros dos detenidos que han pasado a disposición judicial este miércoles: Tirso Muyo y Claudia Mireya Muñoz.

El titular de la Plaza Número 1 del Tribunal Central de Instancia indaga en una presunta organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en la que habría tenido un papel principal el exjefe de la UDEF Óscar Sánchez Gil.

La investigación engloba a varias empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y la aceleró el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.