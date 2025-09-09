La Fiscalía investiga como atentado terrorista la muerte del joven español en el atentado de Jerusalén

Archivo - Fachada de la Audiencia Nacional, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado abrir diligencias para investigar como un presunto atentado terrorista la muerte del español Yacob Pinto en el ataque perpetrado este lunes contra un autobús en un cruce de una de las entradas a la ciudad de Jerusalén.

Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press este martes la apertura de diligencias, "siguiendo el proceder habitual", a raíz de un oficio presentado por la Guardia Civil, "para llevar a cabo la actividad de investigación necesaria".

Lo hace para esclarecer "unos hechos que pudieran ser constitutivos de delito" y cuya competencia corresponde a la Audiencia Nacional, por haberse producido en el extranjero y por ser un "presunto atentado terrorista", según las mismas fuentes.

De 25 años y nacido en Melilla, Pinto es una de las al menos seis víctimas mortales del ataque y formaba parte de la comunidad judía de Melilla y se había desplazado hace unos años a estudiar a la universidad en una escuela talmúdica.

El Gobierno español expresó su condena tajante el atentado terrorista registrado en Jerusalén y manifestó su "solidaridad" con los familiares de los fallecidos, confirmando la muerte de Pinto.