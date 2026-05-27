La Fiscalía de Madrid abre expediente a las dos fiscales mencionadas en las conversaciones del 'caso Plus Ultra'

Archivo - La fiscal Almudena Lastra, durante la entrega del premio ‘Justicia más transparente’ de los 'Premios a la Calidad de la Justicia', en la sede del CGPJ, a 27 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha abierto expediente gubernativo a Pilar Rodríguez, fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, y a María Luisa Llop, destinada en la Audiencia Nacional, por conversaciones de los investigados del 'caso Plus Ultra' en las que se les mencionan.

En un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, Lastra señala que su decisión viene motivada por una denuncia de Iustitia Europa e informa de que remitirá la queja a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) recogió en uno de sus atestados del caso sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra que la trama buscó influir en las diligencias que se abrieron en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid para investigar la ayuda pública concedida por el Gobierno en 2021.

Los agentes recogen que el abogado Miguel Palomero indicó al exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes que preguntaría "cómo es la juez del 15", Esperanza Collazos, y que "la fiscal jefa es amiga".

"Hay que cortar esto", adujo el abogado, a lo que Reyes respondió "absolutamente", y le instó a que hablara con "Julio" Martínez Sola, presidente de Plus Ultra: "Y lo cortamos". A esto, Palomero llamó a "hacer un Kitchen Gabinet".