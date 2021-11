La Fiscalía se opone a que 'El Pollo' Carvajal declare como testigo en el 'caso Neurona'

También rechaza reabrir la línea de investigación del Proyecto Impulsa y expulsar de la causa noticias aportadas por Vox

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una batería de escritos ante el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ante los recientes recursos interpuestos por Vox y Podemos en el denominado 'caso Neurona'. Así, ha mostrado su oposición a que se cite a declarar como testigo al exjefe de Inteligencia de Venezuela Hugo 'El Pollo' Carvajal en el marco del procedimiento sobre los trabajos contratados por la formación 'morada' a la consultora mexicana Neurona.

Según una nota informativa recogida por Europa Press, el Ministerio Público ha solicitado en un escrito de 12 de noviembre la confirmación del auto en el que el magistrado instructor Juan José Escalonilla denegaba la petición --de Vox y de la acusación particular ejercida por la exsenadora de Podemos Celia Cánovas-- de llamar a comparecer a 'El Pollo' Carvajal y de practicar diligencias respecto del cofundador de dicho partido Juan Carlos Monedero.

Para la Fiscalía, "las alegaciones efectuadas en el escrito inicial así como en el recurso no determinan en modo alguno la necesidad" de llevar a cabo dichas diligencias. A su juicio, "el objeto de este procedimiento no es una auditoría de todas las acciones realizadas por Podemos, Neurona o los investigados sino exclusivamente el contrato de Neurona con Podemos en unas elecciones concretas".

RECHAZA EXPULSAR LAS NOTICIAS APORTADAS POR VOX

Asimismo, la Fiscalía ha presentado escrito de 12 de noviembre, por el que pide que se rechace el recurso de Podemos en el que solicitaba que se sacaran del procedimiento las noticias aportadas por Vox para recurrir la negativa del juez a citar como testigo a 'El Pollo' Carvajal. Ha explicado que, en esta ocasión, la información facilitada a la causa no es del todo "inútil" para resolver sobre el fondo del asunto.

A su juicio, toda esa documentación periodística se basaba en peticiones realizadas en el mismo sentido que fueron desestimadas hace cinco años por la Audiencia Nacional. "Es decir, la noticia aportada no hace sino confirmas que el fundamento de la petición es claramente prospectivo", ha señalado.

DICE QUE NO HAY "APROPIACIÓN" EN EL PROYECTO IMPULSA

El mismo 12 de noviembre, entre la batería de escritos aportados a la causa, la fiscal ha pedido también que se confirme el auto en el que el juez archivaba la línea de investigación relativa a Podemos y a las donaciones realizadas al Proyecto Impulsa.

La Fiscalía ha explicado que el hecho de que se hayan realizado aportaciones a dicho proyecto y que no hayan quedado reflejadas en el presupuesto de 2016, "no determina por sí la existencia de indicio alguno".

Según el Ministerio Público, de la documentación aportada a la causa consta que muchas de las donaciones se hicieron a través de la fundación de Podemos (Instituto 25M) "lo que determina que era imposible que se recogiera directamente en los presupuestos a pesar de lo que se denuncia".

Además, ha recordado que el partido aporta certificados de donaciones de diferentes entidades beneficiarias del proyecto en 2016, "así como el acta (firmada por la acusación particular) de 21 de noviembre de 2017 de destino de las cantidades al Proyecto Impulsa". Por ello, ha concluido que "no existe pues indicio alguno de apropiación o desvío de los fondos" y que lo que pretende la acusación particular "es una constante auditoría del partido político al que perteneció".