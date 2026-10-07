La Fiscalía pide la absolución para Begoña Gómez y su asesora de cara al juicio con jurado al no apreciar delito

Archivo - La mujer del presidente, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense y empresas financiadoras, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Madrid ha reclamado la absolución para Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y para su asesora, Cristina Álvarez, de cara al juicio con jurado popular, al argumentar que no se cometió ningún delito.

En su escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal solicita "la libre absolución de las acusadas" porque "los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal".

El juez Juan Carlos Peinado, justo antes de jubilarse el pasado septiembre, abrió juicio oral con jurado popular contra Gómez presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, así como contra Álvarez por el segundo de ellos.

Peinado aseveró que Gómez "habría venido aprovechando su proximidad al presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico".

De cara al juicio, la acusación popular que lidera Hazte Oír solicita penas de 13 años de cárcel para Gómez y seis años para Álvarez, mientras que las defensas piden su absolución.