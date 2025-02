La Fiscalía pide condenar a Rubiales y elogia a Hermoso, "una simple jugadora" frente a un presidente "que mandaba todo"

Se pregunta "hasta cuándo" se va a exigir a la víctima de una agresión sexual "un comportamiento heroico"

La Fiscalía ha pedido condenar al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales al considerar que "el beso que le dio en la boca" a la futbolista Jennifer Hermoso "fue no consentido" y destacando el hecho de que "una simple jugadora" tuvo que enfrentarse a un dirigente "que no es que mandara mucho, es que mandaba todo".

Así se ha expresado la fiscal, Marta Durántez, durante su informe final en la vista oral donde Rubiales se enfrenta a dos años y medio de cárcel por delitos de agresión sexual y coacciones. Por su parte, el exseleccionador femenino Jorge Vilda, el exdirector de Marketing Rubén Rivera y el exdirector de la Selección masculina Albert Luque afrontan un año y seis meses de prisión solo por las presuntas coacciones.

"Estamos ante una simple jugadora enfrentada contra toda una Federación de fútbol con un poder que ya hemos visto en el juicio que tenía y con un presidente que no es que mandara mucho: es que mandaba todo. Si hubiera cedido no habría represalias y el posible trato de favor en la Federación", ha afirmado la fiscal.

La Fiscalía ha insistido en que "no hubo pregunta, no hubo respuesta, no hubo consentimiento". "La actitud fue sorpresiva, de sorpresa inmediata", ha continuado, reconociendo que le provoca "cierto rechazo tener que seguir preguntando a las víctimas de una agresión sexual por qué se reía, por qué lo celebró, por qué su comportamiento".

"Como mi obligación es que se aplique la ley y creo firmemente en aquello de lo que estoy acusando, me veo obligada a revictimizar una y otra vez a la que ya ha sido víctima", ha lamentado Durántez, que ha lanzado una pregunta: "¿Hasta cuándo vamos a estar exigiendo a la víctima de una agresión sexual un comportamiento heroico?".

"¿ES MENOS VÍCTIMA POR ESTO?"

La fiscal ha asegurado que Hermoso "quería pasar desapercibida, que todo esto no quedara en el beso no consentido, sino en el triunfo de la Selección y de ella como parte de esa Selección". "¿Qué le podemos exigir que haga? ¿Que se vaya en un rincón a llorar? ¿Que monte un espectáculo? ¿Podemos exigirle eso? ¿Es menos víctima por eso?", ha proseguido.

El Ministerio Público, que ha mantenido su petición de condena, ha dejado claro que "no existe ningún precedente de animadversión o motivo espurio que lleve a Hermoso a faltar a la verdad en lo que pasó en el momento en que ocurre el hecho del beso ni posteriormente".

Además, la fiscal considera verosímil su testimonio en tanto que "existe una coherencia total" que se ve respaldada por "la prueba practicada, entre los hechos narrados por ella y su comportamiento inmediato y posterior".

La Fiscalía ha apuntalado la versión de Hermoso con las que también han ofrecido en sede judicial sus compañeras de la Selección, el entorno más cercano de la jugadora y también otro excargo de la Federación.

EN "ESTADO DE SHOCK"

"En cuanto baja del pódium de recibir la medalla, dice: 'Me ha dado un beso'. No parece muy congruente que si el acto fue consentido, que si a ella no le importó ese comportamiento, ya desde un primer momento tan inmediato se encontrase en un estado en el que necesitara transmitir directamente esa información a sus familiares, a su familiar, a su hermano, a su amigo y a dos de las jugadoras a las que le pudo transmitir este mensaje. Lo cual muestra ya la sorpresa y el estado de shock en el que se encontraba ante la situación vivida", ha apuntado.

Durántez ha quitado importancia al hecho de que Hermoso se marchase del lugar del beso "sonriendo". "¿Qué obsta a que haya habido una agresión sexual? ¿Qué se pretendía? ¿Que le agrediera? ¿Que le insultara? En un acto que se estaba retransmitiendo en todo el mundo", ha espetado.

La fiscal ha reconocido que ella misma advirtió a Hermoso antes de que el incidente llegase a la Audiencia Nacional, avisándola de que se iba a poner "en tela de juicio su declaración", de que iban a llamarla mentirosa y de que iba a recibir "todo tipo de insultos", teniendo hasta que justificar por que bebió champán tras el beso.