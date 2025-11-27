Fiscalía pide prisión sin fianza para Koldo por el riesgo de fuga de cara al juicio por la trama de mascarillas

El exasesor Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, que envíe al exasesor de Transportes Koldo García a prisión provisional al considerar que ahora sí existe riesgo de fuga, ya que se enfrenta a hasta 30 años de cárcel por los presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el jefe de la Fiscalía Especializada, Alejandro Luzón, ha realizado su solicitud en el marco de la vista que se ha celebrado para revisar las medidas cautelares que García tiene vigentes: prohibición de salida del país con retirada de pasaporte y comparecencia cada quince días en sede judicial.

Las acusaciones populares, lideradas por el PP, también han reclamado al instructor que acuerde el ingreso en prisión provisional del exasesor de Transportes sin posibilidad de eludir dicha medida con una fianza.

Así las cosas, tanto el Ministerio Público como las acusaciones populares han pedido para Koldo la misma medida de prisión provisional que solicitaron horas antes para el exjefe de éste, el exministro José Luis Ábalos.

García, que ha llegado al Supremo sobre las 12.25 horas acompañado de su abogada y con una mochila grande, se enfrenta de cara al juicio a una petición de 19 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía y de 30 años por parte de las acusaciones populares.

El Ministerio Público le atribuye presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada; mientras que las acusaciones populares le atribuyen los mismos delitos y le añaden dos más: prevaricación y falsedad en documento oficial.