La Fiscalía reclama que se unifiquen las acusaciones populares para no "dificultar" el 'caso Montoro'

Supondría que PSOE y Vox tengan que compartir espacio

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado al juez que investiga el 'caso Montoro' que unifique a las acusaciones populares personadas, alegando que si cada una actúa por su cuenta se "dificultaría el manejo procesal de la causa" en la que se investigan presuntos pagos de empresas gasísticas al despacho Equipo Económico para lograr rebajas fiscales a través del Ministerio de Hacienda.

Así responde la fiscal Carmen García a la decisión del juez instructor Rubén Rus de aceptar la personación de Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa, la Asociación Defensa Integral Víctimas Delito Especializada, la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT), Sociedad Humana y Luis José Sáenz de Tejada en una causa en la que ya figuran también como acusación, entre otros, el PSOE.

En un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, alude a que "han sido muchos los perjudicados que están solicitando su personación como acusaciones populares, lo que aconseja que todos ellos ejerciten su derecho a través de una misma representación y defensa".

La fiscal sostiene que, "de lo contrario, se vería afectado el derecho a un proceso sin dilaciones y, además, la personación de todos y cada uno de dichos perjudicados dificultaría el manejo procesal de la causa".

Por ello pide al juez de Tarragona que acuerde que todas las acusaciones populares realicen su personación "a través de una única representación procesal" y sea ejercida por la primera acusación personada en el procedimiento.

"Como viene estableciendo la jurisprudencia, no se vulnera el derecho a la jurisdicción por que se requiera la personación de los múltiples perjudicados bajo una misma representación y defensa sobre la base del buen orden del proceso o el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas", expone en su escrito.

De esta forma, Anticorrupción coincide en petición con el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro y otras empresas investigadas, también partidarias de unificar las acusaciones pese a sus "diferencias ideológicas".