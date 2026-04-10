La Fiscalía recurre ante el TC la sentencia del Supremo contra el ex fiscal general García Ortiz

Archivo - La fiscal general del Estado, Teresa Paramato, en su toma de posesión junto a sus antecesores, Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado. - ALBERTO ORTEGA - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a dos años de inhabilitación a su predecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según ha comunicado este viernes en una nota de prensa, la Fiscalía ha presentado un recurso de amparo y también ha recurrido el auto del Supremo que desestimó el incidente de nulidad que presentó contra esa sentencia.

El Ministerio Público considera que se vulneraron los derechos de García Ortiz a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y defenderse de ella, y a la legalidad penal.

(((((HABRÁ AMPLIACIÓN)))))