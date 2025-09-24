El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, con diputados del Intergrupo de Palestina en el Congreso. - EUROPA PRESS

El coordinador de la iniciativa pide pasar de las declaraciones a hechos concretos para "frenar el genocidio" de Israel

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, ha reclamado este miércoles a los distintos gobiernos "protección diplomática" y medidas de seguridad para sus barcos que van camino de Gaza y ha aconsejado no esperar a que haya víctimas para actuar.

Así lo ha señalado este miércoles en el Congreso, tras reunirse con diputados del Intergrupo de Palestina, en el que participan parlamentarios de todos los grupos salvo PP y Vox.

Según ha explicado, entre el martes y el miércoles se han registrado más de 11 ataques de drones contra los barcos de la flotilla que navegan por el Mediterráneo y ha pedido protección física para las personas que están en la flotilla, ya que "no está cometiendo nada ilegal", pues navega "por aguas internacionales" y transporta ayuda humanitaria "verificada por representantes públicos de la sociedad".

REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE EXTERIORES

Abukeshek ha confirmado también que se han iniciado contactos con el Ministerio de Asuntos Exteriores y que está pendiente la celebración de una reunión. Entre las medidas inmediatas, ha planteado "una presencia diplomática como observación para que pueda proteger o por lo menos asegurar que Israel no comete cualquier crimen".

Asimismo, el coordinador ha agradecido los esfuerzos diplomáticos, pero ha recordado que, tras la declaración firmada por 15 Estados, se produjo el primer "aviso verdadero" de Israel con ataque con drones sobre los barcos "mientras que las personas están dentro".

"Lo más importante de todo es que todas las movilizaciones populares y de la sociedad civil, de los gobiernos y de los políticos, se mantienen donde tienen que estar: en parar con el genocidio, en imponer sanciones al gobierno israelí y facilitar que por fin no seamos testigos y cómplices de un genocidio que estamos viviendo durante 22 meses", ha afirmado.

El objetivo de la flotilla, ha reiterado, es "romper el bloqueo, acabar con el genocidio y abrir un corredor de ayuda humanitaria", y cree imprescindible que los Estados adopten "medidas concretas y menos declaraciones" y que se conviertan en hechos las resoluciones y comunicados internacionales de apoyo a Palestina para "frenar el genocidio"

A su juicio, la sociedad civil seguirá organizando misiones por mar "mientras los gobiernos no actúan", pues Israel "declara de una manera unilateral que no va a parar su genocidio" y que continuará con invasiones terrestres y desplazamientos de población "no solo en la franja de Gaza, también en Cisjordania, anexando gran parte" de este territorio.

QUIEN COMETE ILEGALIDADES ES ISRAEL

El activista palestino ha insistido en responsabilizar a la comunidad internacional de lo que está ocurriendo en Gaza: "Mientras no se convierten en hechos, la responsabilidad de cualquier cosa que puede pasar de aquí a una semana y la responsabilidad de la continuidad del genocidio es a los gobiernos que forman parte de la comunidad internacional y que se quedan cómplices y silenciosos".

"El que está cometiendo la parte ilegal en este contexto es el gobierno de Israel", ha proclamado, abogando por un embargo de armas total y recordando que "las intercepciones pasadas han pasado en agua internacional con un gobierno que viola el derecho internacional".