Francia confía en que España apruebe pronto el Tratado de Amistad, tumbado por el PP hace un año

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), posan tras la firma de un Tratado de Amistad entre sus respectivos países, durante la XXVII Cumbre Hispano-Francesa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno francés confía en que las Cortes Generales aprueben próximamente el Tratado de Amistad con España suscrito por ambos gobiernos en 2023, ahora que se ha introducido una modificación para salvar el escollo que impidió su ratificación parlamentaria hace un año: la participación de ministros galos en el Consejo de Ministros.

Así lo ha trasladado la ministra delegada encargada de la Francofonía, las Asociaciones Internacionales y los Franceses en el Extranjero, Éléonore Caroit, en un encuentro con medios, incluido Europa Press, con motivo de su asistencia a la V Conferencia ministerial de política exterior feminista, defendiendo que es una cuestión que trasciende a los gobiernos actuales.

El Congreso tumbó en mayo de 2025 el Tratado de Amistad firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en enero de 2023 en la cumbre de Barcelona con los votos en contra del PP y Vox y las abstenciones de Junts y Podemos.

A su vez, el Senado, gracias a la mayoría absoluta del PP, había aprobado en febrero de ese año un recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, al interpretar que la participación de ministros galos en el Consejo de Ministros español podría ser contraria a la Carta Magna. El máximo tribunal terminaría inhibiéndose el pasado diciembre, al considerar que no tenía por qué pronunciarse después de que la Cámara Baja hubiera tumbado el texto.

Para solventar el problema, ambos gobiernos alcanzaron el pasado abril un "acuerdo interpretativo" en virtud del cual, según pudo saber Europa Press, se invitará a ministros galos a participar en reuniones 'ad hoc' con ministros españoles y no en el Consejo de Ministros propiamente dicho y el Gobierno acordó su remisión a Cortes para su tramitación de urgencia.

A priori, está previsto que la Comisión de Exteriores del Congreso debata esta cuestión la próxima semana, previsiblemente el día 10 de junio, y que, si da su visto bueno, el texto pase una semana después al Pleno, que debería aprobarlo para enviarlo al Senado y completar así el proceso de ratificación.

RELACIÓN EXCEPCIONAL

"Nuestra relación bilateral es excepcional", ha subrayado Caroit, para quien el Tratado de Amistad no es sino una muestra de ello, de ahí la confianza en que sea ratificado. El tratado, ha sostenido, tiene una "dimensión simbólica" puesto que Francia solo tiene tratados de este tipo con Alemania y con Italia.

"El hecho de que se haya decidido empujar esta iniciativa de tener un tratado de cooperación y de amistad con España demuestra una voluntad política por parte de Francia de tener una cooperación reforzada con España", ha esgrimido.

Según la secretaria de Estado francesa, "esto es un tema de país a país, incluso más que de gobierno a gobierno". "Es un tema que trasciende los cambios de gobiernos que pueden suceder y por eso espero que partidos españoles tradicionales entiendan la importancia que esto tiene para Francia", ha añadido, en clara referencia al PP, que por el momento no ha aclarado si con la modificación introducida votará a favor.

Para Francia, "es una marca de nuestra voluntad de cooperar todavía más" con España porque los dos países, al margen de los gobiernos de derecha o de izquierda que "se hayan podido suceder", comparten una visión de apoyo al multilateralismo y de apuesta por Europa, ha afirmado.

Tanto España como Francia tienen previstas elecciones en 2027, en el caso francés unas presidenciales a las que no se podrá presentar Emmanuel Macron, que ya ha completado los dos mandatos previstos por ley, y donde la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen y Joan Bardela se sitúa en cabeza en los sondeos.

Preguntada sobre si en Francia se ve con preocupación los casos de corrupción que están salpicando al presidente del Gobierno y a su partido y un posible adelanto electoral, Caroit ha sostenido que es más bien "una preocupación en ambos sentidos".

PREOCUPA LA POLARIZACIÓN

"Yo diría que Francia mira con atención la política interna española pero obviamente no interfiere dentro de la política nacional española", ha añadido, explicando que desde el país galo se mira "con mucha atención la polarización del debate político" en los países de su entorno porque eso "tiene efectos".

Según Caroit, miembro del partido de Macron, el interés de Francia "es tener a una España alineada, sea cual sea el gobierno" en cuestiones fundamentales como el rol de la UE, del multilateralismo y otros muchos temas.

"Tenemos una relación excepcional con España y esperamos que el tratado sí se ratifique porque yo creo que además de lo simbólico pues son cosas que se quedan y que se quedan sean cuáles sean los cambios de gobierno pero que fortalecen más aún la relación entre pueblos", ha remachado, confiando en que "así lo entiendan los diputados".