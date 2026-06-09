Francisco Llera ingresa en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas reivindicando la Corona y a Felipe VI

Archivo - El fundador y exdirector del Euskobarómetro, Francisco José Llera Ramo, en el Senado, a 17 de marzo de 2025, en Madrid (España).- Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El politólogo y sociólogo Francisco Llera ha ingresado este martes como Académico Numerario en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas reivindicando en su discurso a la Corona como la "mejor garantía" frente a las actuales "amenazas de recesión democrática", y elogiando el papel de Felipe VI en la "recuperación de la confianza" en la institución.

Durante su intervención, ha resaltado la "pieza clave" que supone la monarquía en un "contexto de polarización creciente". Un "activo de primer orden", según el catedrático emérito de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco y fundador del Euskobarómetro, contra las "amenazas" que "acosan" las democracias, según ha explicado el Instituto de España en un comunicado difundido este martes.

También ha destacado la "desafección" y la "degradación del debate público" que atraviesa la democracia española, en contraposición con la figura de Felipe VI que ha conseguido, a su juicio, recuperar esa "confianza" en una institución "muy dependiente de la personalidad y la forma de ejercer la magistratura por parte de su titular".

"La calidad y el futuro de nuestra democracia está íntimamente ligado a la calidad y el futuro del ejercicio efectivo que la Constitución le atribuye a nuestra Corona", ha aseverado Llera para concluir su intervención.