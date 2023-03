Francisco Martínez pide al juez de 'Kitchen' que elimine sus chats personales porque contienen secretos oficiales

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, procesado en la causa 'Kitchen', en la que se ha investigado la presunta operación parapolicial para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, ha remitido un escrito al juez instructor para denunciar que desde que éste acordó incorporar a la plataforma virtual de la causa el volcado íntegro de sus conversaciones de whatsapp, sus mensajes están saliendo publicados en numerosos medios de comunicación a pesar de no tener nada que ver con lo investigado, con afectación a secretos oficiales y a su intimidad.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Martínez advierte de que "aparece información relativa a cuestiones que están directamente relacionadas con la seguridad pública a las que tuvo acceso en la época en la que ostentó el cargo de Secretario de Estado de Seguridad", y señala que es información "clasificada" con arreglo a la ley de Secretos Oficiales, con la categoría de secreto.

Por eso, Martínez solicita el amparo del juez para que ordene "la inmediata eliminación" de la plataforma de todos los archivos "por resultar absolutamente desproporcionada su entrega a las partes, ilegítima desde el punto de vista de las finalidades del tratamiento y gravemente lesiva de los derechos fundamentales".

Martínez se refiere a los 23 archivos incorporados a petición de la defensa de otro de los investigados, el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino. Esos mensajes, una vez subidos a la nube son de acceso libre para todas las partes personadas, entre las que están incluidas las acusaciones populares del PSOE, Podemos e IU

LO RELEVANTE YA FUE EXTRAÍDO

Apunta además que era innecesario subir esos chats que mantiene con periodistas, mandos policiales, miembros del PP y hasta con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, dado que las conversaciones que eran relevantes para la causa ya fueron extraídas por Asuntos Internos e incorporadas en un informe.

"Los 23 archivos que se incorporan a la Plataforma Cloud por decisión del Juzgado no tienen, por tanto, relación con los hechos investigados en la causa y contienen íntegras las conversaciones en la aplicación de mensajería WhatsApp mantenidas por Francisco Martínez", lamenta la defensa.

De hecho apunta que en las publicaciones ya aparecidas en medios "se ha revelado alguna fuente de información de otros países, habitual colaborador de los servicios de información españoles".

CONVERSACIONES CON CURAS Y FAMILIARES

También pone el foco en que se han filtrado conversaciones de él con el sacerdote Silverio Nieto, y explica que en ellas "alude a cuestiones relacionadas con la confesión religiosa de Francisco Martínez, con sus creencias y prácticas religiosas".

De igual manera, indica que se han subido a esa plataforma conversaciones íntimas con su padre y con su mujer. "Cientos de páginas y miles de conversaciones de contenido personal, íntimo y reservado, con la esposa de Francisco Martínez, propias de un matrimonio, con explícitas referencias a situaciones y decisiones relacionadas con los hijos menores, información de salud de los miembros de la familia, detalles de los tratamientos y medicamentos prescritos tanto a los cónyuges como a sus hijos, etc", detalla.

Y explica que esta situación "provoca un perjuicio personal difícil de describir, tanto al investigado como a numerosas personas de su entorno y también a los intereses generales, por la difusión pública de asuntos que deberían estar protegidos como información clasificada, o como datos personales especialmente sensibles".

Así, Francisco Martínez avisa de que "la violación ilimitada de la privacidad de una persona, de su familia y, en concreto, de cuatro menores de edad, por motivos ajenos a la instrucción penal y, por tanto, de forma absolutamente innecesaria desde el punto de vista de las funciones jurisdiccionales", es algo buscado por los solicitantes de la incorporación del contenido del teléfono a la plataforma, es decir, el propio Pino.

Afea además al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón que haya "consentido y propiciado" al haber autorizado sin control ni limitación alguna la incorporación a la plataforma y, por consiguiente, la difusión en numerosos medios de comunicación social.

Señala que esto y el hecho de que determinadas notificaciones lleguen antes a la prensa que a los interesados "no deja de ser otro indicio de lo obvio (...), el interés mediático y político de esta investigación, especialmente en período previo a la celebración de elecciones a diversos órganos representativos".

A este escrito ya presentado se sumará otro de su mujer, M.L. Orozco, que aparece en los chats, en el que instará a la eliminación de esos chat alegando que incluyen "conversaciones de contenido personal, íntimo y reservado, propias de un matrimonio, con explícitas referencias a situaciones y decisiones relacionadas con los hijos menores, información de salud de los miembros de la familia, detalles de los tratamientos y medicamentos prescritos".