Frente Amplio aspira a superar el 10% de intención de voto durante la campaña y dar la pelea en provincias clave

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio encara esta campaña electoral de los comicios generales del 29N con el objetivo de revertir las encuestas y ser el factor diferencial para volver a reeditar un Gobierno de coalición progresista.

Para ello, se ha fijado como meta subir hasta el 10% de intención de voto y dar la pelea en una quincena de provincias para arrebatar a la derecha, sobre todo a Vox, escaños que pueden ser claves en estas elecciones.

La candidatura encara la contienda electoral bajo el liderazgo de Ada Colau, que será la aspirante a la Moncloa y que concurrirá por la circunscripción de Barcelona rompiendo así la tradición de que el referente electoral concurra por la capital.

LA VIVIENDA E IMPUESTOS A LOS RICOS: BANDERAS DE LA CANDIDATURA

La vivienda será el eje central de la campaña para tratar de movilizar al electorado de izquierdas y eso se refleja en el lema de la candidatura: 'Un voto como una casa'. Desde la coalición han subrayado que el perfil de Colau les otorga credibilidad al igual que el resto de candidatos y el bagaje de las políticas el espacio heredero de Sumar en el Gobierno.

También con el elemento de la vivienda marcan distancias con el PSOE, al que han vertido críticas por su falta de ambición, al abogar por medidas de intervención de mercado, desplegar una ley para expropiar pisos a fondos de inversión y crear un impuesto disuasorio a multipropietarios para evitar la acumulación de casas.

Otro eje prioritario para estas elecciones es la lucha contra las desigualdades desde el apartado fiscal, para lo cual Frente Amplio erige como una de sus banderas un tributo para los ultrarricos, cuya recaudación iría a servicios públicos, transporte ferroviario o pensiones, entre otros conceptos.

MÁS DEL 10% GARANTIZA UN GRUPO FUERTE EN EL CONGRESO

Sin embargo, la candidatura tiene que revertir los principales sondeos que apuntan a un descenso notable del espacio de la izquierda alternativa. Ante ello, Frente Amplio ha reivindicado que está en crecimiento y ven factible poder llegar a la campaña al umbral del 10% en intención de voto.

Dentro de la coalición se estima que superar esa barrera permite dar la batalla electoral entre bloque, dado que por encima del 10% los escaños "se multiplican" y se aspira a tener un grupo nutrido de diputados, por encima de la veintena. Caber recordar que en 2023 la candidatura de Sumar consiguió 31 parlamentarios.

Frente Amplio considera que puede pugnar por el escaño y arrebatárselo a PP, pero sobre todo a Vox, en una quincena de circunscripciones. Concretamente, señalan los casos de Baleares, Navarra, Pontevedra, Coruña, Cádiz, Málaga, Córdoba, Las Palmas (Canarias), Granada, Tenerife, Sevilla, Vizcaya, Tarragona o Zaragoza. En consecuencia, volcarán buena parte de su campaña en estas plazas electorales.

LA FRAGMENTACIÓN, EL GRAN RIESGO DE LA IZQUIERDA

A favor de esta meta cuenta el enfoque coral que tiene la candidatura dado que van a movilizar a ministros y referentes electorales para cubrir todo el país y complementar la caravana de Colau, que tiene ya confirmados actos y mítines en una decena de comunidades, aunque su agenda sigue ampliándose.

Asimismo, la candidatura ya ha explicitado su intención de volver a formar parte del Gobierno en caso de que haya mayoría progresista y den los números para ello, apelando a la necesidad de tener fuerza suficiente en el Congreso dado que son la izquierda "útil", frente a otras opciones, capaz de empujar al PSOE a posiciones más valientes, como han demostrado bajo su criterio durante la legislatura.

La fragmentación electoral de la izquierda es otro de los aspectos que suponen un hándicap, dado que Frente Amplio tendrá que competir con Podemos a nivel estatal mientras que también lo hará, aparte del caso de los 'morados', con BNG, Bildu y ERC en el caso de las comunidades de referencia de estas formaciones soberanistas. Y en Andalucía en estos comicios también irrumpe Adelante Andalucía, con encuestas que le dan representación y que a estos comicios llevan papeleta a las ocho circunscripciones de esta comunidad.

Dentro de la candidatura son conscientes de que esta sobreoferta electoral es perjudicial para el espacio, debido que el sistema provincial penaliza la división de candidaturas en las circunscripciones menos pobladas.

CONVENCIDOS DE QUE SU MENSAJE CALARÁ EN EL ELECTORADO

Frente Amplio considera que su mensaje de mejorar el Estado del Bienestar y los servicios públicos penetrará en el electorado, pese a asumir que se venía de un cierto desánimo en sus bases de meses anteriores, y que la cuestión de vivienda sigue en el centro de la agenda política, como muestra la movilización de la huelga general del 11N.

Dentro de la coalición rechazan apelar al miedo a Vox y apuestan, en cambio, por una campaña propositiva que haga ver a la gente las mejoras que le aportarán un Gobierno progresista, unido al valor que aportan el tándem de Colau junto al cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, uno de los perfiles en alza de la izquierda alternativa.

Aparte, su estrategia de campaña tiene claro un tono limpio hacia otras opciones de izquierda y, por tanto, rehusan caer en polémicas y reproches a otras formaciones a otra formaciones de izquierda, como en el caso de Podemos.