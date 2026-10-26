Frente Amplio confirma que tendrá candidatos en todas las circunscripciones al Congreso salvo Teruel

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, durante un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en el parque Cuartel Huertas, a 25 de octubre de 2026, en Móstoles, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio garantiza que tendrá candidatos en todas las circunscripciones electorales al Congreso para los comicios del 29N salvo en el caso de la provincia de Teruel, según han confirmado a Europa Press varias fuentes de la coalición.

La previsión es que a lo largo de esta tarde se termine de completar las listas electorales, que deben registrarse antes de la medianoche de este lunes ante la Junta Electoral. Por tanto, contarán con aspirantes a escaño en 51 de las 52 provincias que reparten diputados al Congreso.

De esta forma, la única renuncia de la candidatura será el caso de Teruel, donde la Chunta Aragonesista decidió retirar la candidatura para arrebatar a la derecha escaños dando todo el espacio progresista en esta provincia al PSOE. IU rechazó esa opción pero al final asumió que el partido regionalista, que lidera la coalición en Aragón, tiene el poder de decisión sobre las circunscripciones que tendrán candidatura.

La mayoría de dirigentes de Frente Amplio venían expresando su criterio de que la candidatura se tenía que presentar por toda España, ya sea en alianzas con otras fuerzas o con candidatura propia.

Aunque la fractura entre Frente Amplio y Podemos es la tónica general, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el cierre del plazo de coaliciones, los dos espacios sí comparten candidatura en Canarias y Comunidad Valenciana junto con otras fuerzas como Nueva Canarias y Compromís.

También lo harán en Baleares después de que los morados acordaran este domingo con Ara Més que estarán como independientes en las listas de la confluencia que pactaron la formación balear con Frente Amplio.

El portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, evitó este lunes por la mañana referirse a cuestiones concretas de las listas o el número de provincias en las que concurrirá el nuevo espacio de los partidos del ala minoritaria del Ejecutivo, aludiendo simplemente a que van a ser la opción de la izquierda alternativa a lo "largo y ancho del país".

Frente Amplio tiene que designar cabezas de lista y referentes electorales en plazas electorales clave para estos comicios, como es el caso de Galicia, Euskadi, Extremadura y provincias como Sevilla o Granada. También debe perfilar candidatos en diversas circunscripciones de Castilla y León y Castilla-La Mancha.

En el caso del Senado, la coalición acordó con el PSOE y otras fuerzas de izquierda lista conjuntas en más de 40 circunscripciones electorales, bajo la marca 'Senado de progreso'. El acuerdo implica como tónica general que Frente Amplio ostenta el segundo puesto de esa candidatura a la Cámara Alta.