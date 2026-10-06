Frente Amplio insiste en que pronto se anunciará el candidato y varios cargos piden hacerlo lo más rápido posible

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero (i); la ministra de Sanidad, Mónica García (2i), y el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo (2d), durante una reunión de Sumar, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Sumar

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los partidos embarcados en el nuevo proyecto Frente Amplio despliegan sus posiciones respecto a la candidatura y mantienen contactos para intentar definir al dirigente que ostentará la cabeza de lista, con voces que urgen a resolver esta incógnita durante esta semana.

También se mantiene las tensiones con Podemos, que ha vuelto a exhortar a los partidos del socio minoritario a asumir las primarias abiertas para única vía para poder confluir mientras que en Sumar lo descartan, al defender que es mejor acordar que competir entre partidos.

Este martes, Más Madrid ha reclamado liderar y confeccionar la lista de la futura coalición por la circunscripción de la capital con sus referentes electorales mientras que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha desvelado que le ofrecieron liderar Frente Amplio aunque lo relevante no son los nombres sino construir una confluencia lo más coral posible.

La ministra de Sanidad, Mónica García, es una de las dirigentes que como Colau mas suena en las quinielas internas para ser candidatas y este martes ha comparecido junto con el titular de Cultura, Ernest Urtasun, para escenificar la posición del ala minoritaria del Gobierno sobre los decretos de vivienda.

Así, la líder de Más Madrid ha defendido que su formación, por su arraigo territorial, se encargue de las listas de Frente Amplio por la capital al ser la mejor forma de hacerse cargo también de este proyecto de ámbito estatal. Y también ha afirmado que en próximos días se conocerá la persona que lidere la futura coalición.

Mientras, el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha llamado a que la elección del cabeza de listas a las generales del 29N "lo más rápido posible". "Tenemos que dejar que todo el mundo trabaje, que se negocie, y que todos sepan cómo se tiene que resolver la situación (...) Queremos hacerlo lo más rápido posible, sabemos que es urgente y en ello estamos. Tendremos un muy buen candidato a la presidencia del Gobierno", ha sostenido.

Por su parte, el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha desgranado que el nombre del candidato ya se sabrá cuando se realice la puesta de largo de la candidatura previsto el 17 de octubre. Como García ha aludido a que se sabrá en próximos días y que eso es compatible con que se pueda anunciar el cabeza de lista durante esta semana.

Más explicita ha sido la diputada de Más Madrid en el Congreso Tesh Sidi, quien ha afirmado que se han trasladado al resto de organizaciones de Frente Amplio la urgencia de elegir el candidato y que se han dado un plazo aproximado de 48 horas, dado que ven necesario disponer ya de una figura que capitalice la precampaña junto a otros referentes de esta alianza.

NEGOCIACIONES DISCRETAS EN VALENCIA CON TODA LA IZQUIERDA

Por otro lado, el portavoz de Compromís en el parlamento valenciano, Joan Baldoví, ha manifestado que mantienen negociaciones con Frente Amplio, Podemos o Esquerra Unida para la candidatura en la comunidad para las generales, pero ha apelado a la "discreción".

Mientras, la distancia entre los partidos impulsores de Frente Amplio y Podemos sigue patente al insistir ambos en sus posturas para poder confluir.

LAS PRIMARAS SIGUEN SEPARANDO A PODEMOS Y SUMAR

La coordinadora de Movimiento Sumar y portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, prácticamente ha descartado la opción de las primarias abiertas argumentado que un pacto de coalición no puede limitarse solo al método de elección de candidato y ha reivindicado que Frente Amplio postula que es mejor "acordar que competir" entre organizaciones.

Mientras, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha llamado a recapacitar porque esas primarias abiertas, que plantean celebrar el 14 y 15 de octubre, son la única forma de armar una candidatura amplia y salir del "bucle" en el que está la izquierda. Además, ha desgranado que los principios democráticos son relevantes en política, máxime en la izquierda.

Fuentes del partido enfatizan que el foco debe ponerse en los que rechazan que las bases voten a sus candidatos y que votar no es sinónimo de confrontación entre organizaciones.

Más conciliador se ha mostrado el coportavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, que ha pedido apurar todas las vías para lograr incluir a Podemos dentro del Frente Amplio y ha pedido no descartar ninguna posibilidad, incluida la opción de esas primarias abiertas.