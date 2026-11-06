Frente Amplio lanza una 'app' que simula la recaudación en las 50 grandes fortunas de su impuesto a ultrarricos

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, participa en un "Encuentro por el Derecho a la Vivienda" en Málaga (Andalucía). A 6 de noviembre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha lanzado una aplicación denominada 'Tax the Rich' que permite realizar estimaciones sobre el impacto recaudatorio que tendría el impuesto a los ultrarricos que propone la candidatura para estas elecciones generales en las 50 mayores fortunas del país, así como la financiación que aportaría dicho gravamen para la mejora de servicios públicos como sanidad, educación o transporte ferroviario.

La aplicación es un paso más para dar a conocer este tributo que anunció este jueves la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, consistente en aplicar un tipo del 2% sobre el total del patrimonio para personas con más de un millón de euros, que subirá al 3 por ciento para los que tienen más de 50 millones de euros.

Concretamente, la simulación que plantea Frente Amplio con esta 'app' consiste en seleccionar a las 50 personas más ricas del país, según datos de la revista 'Forbes', y aplicarle el tipo de gravamen para ver la recaudación que tendría este impuesto. Así, calcula que todos ellos suman unos 250.550 millones de euros.

La candidatura ha informado que aporta estimaciones en esta herramienta, no declaraciones fiscales, en base a las informaciones periodísticas sobre el patrimonio y el cobro que se haría en caso de que el tributo se aprobase y entrara en vigor. Por tanto, esa simulación cambiaría en cada persona.

Frente Amplio elabora en esta aplicación fichas sobre empresarios como Florentino Pérez, Amancio Ortega y su hija Sandra Ortega, Juan Roig, Rafael del Pino o Alicia Koplowitz, entre otros.

De esta forma, la herramienta permite escoger a estas 50 fortunas a la vez, por grupos o de manera individual y aplicarles una de las opciones del tipo efectivo del impuesto y el cobro efectivo del 50, 75 o 100%.

Luego, se realizan una estimación de la mejora que supondría en los servicios públicos esta financiación añadida y repartirla en 20 campos específicos, como puede ser vivienda, ferrocarril, educación o sanidad. Por ejemplo, permite ver kilómetros de vías de tren renovado, plazas educativas en la enseñanza pública que se pueden crear o docentes y sanitarios que serían contratados.

Frente Amplio estima por ejemplo que con una tasa del 2% y suponiendo que se recaudase el 75%, la bolsa de recursos para el sistema público sería de 3.758 millones al año. Con una tasa del 3% y un cobro del 100%, superaría los 30.000 millones en cuatro años, más que los 24.100 millones del plan de inversión de Adif 2022-2026, que la aplicación utiliza como meta.

Así, una de las simulaciones que recoge la 'app' recoge una recaudación de 1.109 millones entre estos grandes patrimonios que, según calcula Frente Amplio, permitiría financiar a 1.365 profesionales de Atención Primaria, abrir casi 15.000 plazas públicas en educación de 0 a 3 años o construir 592 viviendas públicas y adquirir otras 353 a grandes tenedores.

Con esta aplicación, Frente Amplio invita a apoyar la campaña 'Que paguen los ricos' y dar a conocer el efecto que tendría este impuesto en la mejora de los servicios públicos. Asimismo, pone como uno de los ejes centrales de su estrategia electoral esta propuesta fiscal.