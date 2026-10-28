Frente Amplio pide investigar si existen injerencias de actores extranjeros detrás de los disturbios de Barcelona

El ministro de Cultura y número 2 de la candidatura del Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa, en la sede de Comuns, a 26 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La rueda de prensa se enmarca en la precampa - David Zorrakino - Europa Press

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha pedido investigar si existen injerencias de actores extranjeros detrás de los recientes disturbios en Barcelona y ha tachado de "irresponsable" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, señale al Gobierno sin ninguna prueba.

La candidata a la Presidencia del Gobierno en estos comicios, Ada Colau, ha expresado durante una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, que "no se puede especular gratuitamente" sobre estos incidentes y ha recetado prudencia hasta tener información contrastada.

En este sentido, ha apuntado que por lo que se conoce hasta ahora es que no hay ninguna connotación vinculada a ningún partido político en esas convocatorias en redes, que llaman directamente a hacer "pillaje".

Tras mostrar su condena a estos actos violentos y su solidaridad con los comercios afectados, Colau ha expresado su sospecha, vista otras experiencias de otros países, de que quizás haya intereses de terceros, en referencia a "actores internacionales", detrás de estos incidentes en pleno periodo electoral.

"No lo sé, pero quizás de alterar la conversación en la campaña electoral", ha apostillado la candidata para confrontar que hasta la fecha se venían dando manifestaciones en la calle de carácter pacífico para exigir mejoras en vivienda y en educación.

También ha censurado que Feijóo haya responsabilizado al Gobierno de estos incidentes y que resultan "muy irresponsable" estas afirmaciones sin tener "ninguna prueba". "Es absolutamente falso y no tiene ni un solo indicio, ni una sola prueba, para afirmar que el Gobierno ha provocado esos disturbios", ha apostillado Colau.

Por tanto, ha alertado que el principal responsable político de la oposición tenga estas actitudes.

URTASUN RECUERDA QUE YA HAY PRECEDENTES DE INJERENCIAS EN LA UE

Por su parte, el ministro de Cultura y 'número dos' de Frente Amplio por la circunscripción de Barcelona, Ernest Urtasun, ha afirmado en declaraciones a TVE que con estos incidentes le vienen a la cabeza procesos de "interferencia electoral" que se han producido en la Unión Europea.

De esta forma, ha apuntado que el Servicio Europeo de Acción Exterior "tiene documentados en los últimos procesos electorales en Europa más de 10.500 cuentas falsas y páginas web utilizadas por agentes extranjeros para interferir en los procesos electorales.

"Yo, evidentemente, no tengo información para decir que estamos ante un caso de injerencia, pero que debe investigarse", ha agregado Urtasun para agregar que expresar también su "indignación" del uso que está haciendo la ultraderecha de este asunto.

"La derecha está encantada con este debate, encantada, porque mientras se habla de esto, no se habla de su propuesta de recortar las pensiones", ha criticado Urtasun.

EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ISRAEL VULNERA DERECHOS HUMANOS

Respecto a las elecciones en Israel, Colau ha criticado que desgraciadamente en este país "todo el sistema institucional de Israel está organizado alrededor de la vulneración de los derechos humanos".

Al respecto, ha agregado que el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, es la "parte más radical" del plano político pero que también hay otros candidatos que no son "defensores de los derechos humanos y mucho menos de los derechos de los palestinos".

"Hay todo un sistema montado alrededor del Estado de Israel que pasa por la ocupación ilegítima (de territorios palestinos), por el el apartheid, por la vulneración de derechos humanos y por el genocidio en Gaza. Eso es una desgracia", ha zanjado.