Frente Amplio reivindica las huelgas generales y pide hacer "imparable" este 11N la movilización contra la especulación

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante un acto público, en el Centro Cívico Juan de la Cierva, a 8 de noviembre de 2026, en Getafe, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha difundido este miércoles en las redes sociales un vídeo para reivindicar la huelga general y demanda una movilización masiva de la ciudadanía para hacer "imparable" el lema de que "las casas son para vivir" y no "para especular".

La candidatura evoca que las distintas huelgas generales han supuesto logros para la clase trabajadora, como el paro de 1919 para "conquistar" la jornada laboral de ocho horas.

También ensalza la huelga general de de diciembre 1988, la "primera gran huelga de la democracia" y que supuso que "las televisiones se apagaron al unísono al llegar la medianoche"

Por otro lado, destaca que el paro global de 2012 implicó una fuerte protesta contra los "recortes salvajes" y la reforma laboral que emprendió entonces el Gobierno que dirigía el PP.

Tras ensalzar también la huelga feminista de 20218, Frente Amplio reflexiona que "la historia de los derechos" en España va ligada a la "historia de las huelgas".

"Cada vez que el país para, el país avanza", ha apostillado la coalición para reivindicar también el sindicalismo y proclamar que este 11N hay que hacer "imparable" otro lema: "Que las casas son para vivir. Las casas no son para especular".