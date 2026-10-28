Frente Amplio renuncia también a presentar listas en Ceuta y Melilla

Los candidatos de Frente Amplio, Ada Colau, y Emilio Delgado, en un acto público en el marco de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en el parque Cuartel Huertas, a 25 de octubre de 2026, en Móstoles, Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha renunciado a presentar listas al Congreso de los Diputados en Ceuta y Melilla para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, según recoge el Boletín oficial del Estado publicado este miércoles.

Fuentes de la formación trasladan a Europa Press que la decisión en Ceuta responde a que su "referente político" en esta ciudad autónoma para la Cámara Baja es el partido 'Ceuta Ya'.

En el caso del Senado, donde Frente Amplio y el Partido Socialista se presentan bajo la candidatura 'Senado de Progreso', ambas formaciones acordaron la inclusión como candidato Independiente del dirigente vecinal Abdellah Mustafa por Ceuta. Al igual que en Melilla, donde también comparten candidatura con el PSOE.

Esta decisión de no presentarse en ninguna de las ciudades autónomas llega después de que el espacio liderado por Ada Colau y Emilio Delgado y la Chunta Aragonesista decidiera no presentarse en la provincia de Teruel, aunque aseguró que sí concurriría en el resto de provincias.

Podemos, sin embargo, la otra papeleta estatal a la izquierda del Partido Socialista, sí presentará candidatura tanto en Ceuta y Melilla como en Teruel.

Izquierda Unida, integrada en el Frente Amplio, rechazó la opción de no presentarse en Teruel pero al final asumió que el partido regionalista, que lidera la coalición en Aragón, tiene el poder de decisión sobre las circunscripciones que tendrán candidatura.

El portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, evitó este lunes por la mañana referirse a cuestiones concretas de las listas o el número de provincias en las que concurrirá el nuevo espacio de los partidos del ala minoritaria del Ejecutivo, aludiendo simplemente a que van a ser la opción de la izquierda alternativa a lo "largo y ancho del país".

En 2023 la candidatura Sumar, el espacio del que es heredero Frente Amplio, sí presentó candidaturas al Congreso en ambas ciudades autónomas. En Melilla cosechó 827 votos en Melilla y 821 en el caso de Ceuta en las pasadas elecciones.

De esta forma, Frente Amplio presenta listas en 49 circunscripciones al Congreso de las 52 totales, sin concurrir en Teruel y las dos ciudades autónomas.