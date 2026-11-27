El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ofrece declaraciones a los medios, a 27 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Bustinduy ha valorado el papel que la candidata a las elecciones generales de Frent - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales y portavoz de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha asegurado que Frente Amplio va a "ser la sorpresa" en las elecciones del 29N y vaticina una "remontada épica" tras el buen desempeño de su candidata, Ada Colau, en el debate a 'cuatro' de anoche.

También ha defendido que la coalición es el voto útil en el espacio para reeditar un Gobierno progresista y ha llamado a no concentrar voto en el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que dejó "huérfano" al electorado de izquierdas durante el 'cara a cara' con su homólogo en el PP, Alberto Núñez Feijóo.

En declaraciones a los medios en Madrid, Bustinduy ha ensalzado que los españoles se ponen de acuerdo en pocas cosas, como si "la tortilla de patatas es con cebolla y sin cebolla", pero está seguro de que vieron que Colau se alzó con la victoria en este debate, como también lo hizo el martes en el que le enfrentó con el cabeza de lista del PP en Cataluña, Xavier García Albiol.

SUS APOYOS SE MULTIPLICAN

Tras el buen desempeño de la también exalcaldesa de Barcelona, el ministro ha aseverado que los apoyos a su candidatura se han multiplicado en la tendencia que vienen detectando en los últimos días, augurando que "Frente Amplio va a ser la sorpresa" el 29N.

"Igual que Ada Colau ganó ayer el debate electoral, el domingo vamos a ganar las elecciones", ha desgranado para incidir en que ve una tendencia similar a la de 2023, cuando "parecía escrito" que el bloque de la derecha parecía que iba a obtener mayoría y al final no fue así, convencido de que España "no quiere retroceder".

Cuestionado de nuevo ante el mensaje de Sánchez de concentrar el voto en su candidatura, el minsitro ha rememorado que en el debate que tuvo con Feijóo la semana pasada ""millones de españoles progresistas que se sintieron huérfanos" y queda demostrado que cuando está Frente Amplio el bloque de izquierdas "arrasa".

LA "QUÍMICA CON SÁNCHEZ" FUE GRACIAS A COLAU

"Y lo mismo va a pasar en el Gobierno de España. La disyuntiva este domingo es si el futuro del país lo decide Santiago Abascal o lo decide el Frente Amplio", ha trasladado para insistir en que el "voto útil" en la izquierda es Frente Amplio es el elemento "determinante" para movilizar al electorado de izquierda.

Finalmente, Bustinduy ha asegurado que no hubo en el debate "ningún tipo de coordinación de estrategia con el PSOE y que esa "complementariedad" y "química" con Sánchez fue consecuencia de que la candidata de Frente Amplio dominara el debate, se mostrara firme ante la derecha y puso en el centro la vivienda, los derechos de las mujeres y la lacra de la violencia machista