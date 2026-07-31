Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado refuerzan su presencia en Ceuta

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han reforzado el dispositivo desplegado en Ceuta la crisis migratoria con el apoyo de 98 nuevos efectivos de la Guardia Civil, aumentarán el despliegue de la Policía Nacional hasta llegar a 225 efectivos para de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de Prevención y Reacción (UPR), un helicóptero, el buque 'Duque de Ahumada' y otros medios marítimos y aéreos.

Según ha informado este viernes el Ministerio del Interior, en el caso de la Policía Nacional, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo de seis especialistas para apoyar las labores de reseña y documentación.

Asimismo, los efectivos de la UIP y de la UPR destinados en Ceuta doblarán turnos mediante la realización de jornadas extraordinarias. Al dispositivo se incorporaron este jueves tres equipos de la UIP procedentes de Sevilla y, en los próximos días, se sumarán efectivos de la UIP Central y de la UIP de Málaga, hasta completar un despliegue de 225 agentes dedicados específicamente a tareas de seguridad ciudadana.

Por su parte, la Guardia Civil ha reforzado el operativo con un pelotón adicional de 20 agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), que se suma a los 60 efectivos destinados de forma permanente a la vigilancia fronteriza.

A lo largo de este viernes se incorporarán además otros dos pelotones, con 40 agentes más, a los que se añaden otros 30 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía para reforzar la Seguridad Ciudadana de Ceuta y dos grupos de buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), integrados por ocho efectivos.

En el ámbito marítimo, el buque 'Duque de Ahumada', con una dotación de 12 guardias civiles, se ha incorporado este viernes al Servicio Marítimo de Ceuta, donde operan de forma habitual dos embarcaciones medias y cuatro lanchas tipo zodiac.

Además, en los próximos días se sumarán cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones para reforzar este servicio.

Por último, el Servicio Aéreo incrementará su capacidad operativa con el despliegue de un helicóptero.