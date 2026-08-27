Fujitsu lanza una estrategia de ciberseguridad para reforzar la defensa empresarial ante la IA generativa

Archivo - Ilustración de una alerta de ciberseguridad. - RAWPIXEL.COM VÍA FREEPIK. - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fujitsu ha anunciado el establecimiento de una estrategia de ciberseguridad orientada a evolucionar de forma continua las capacidades de ciberdefensa de las empresas ante el avance de la inteligencia artificial generativa y la creciente complejidad de los sistemas empresariales.

En este sentido, según han indicado desde Fujitsu, la firma concibe la ciberseguridad no sólo como una medida operativa que se aplica una vez construidos los sistemas de TI, sino como un "ciclo de vida integral" que abarca la planificación estratégica, el diseño y desarrollo, la implementación, las operaciones, la evaluación y la mejora continua.

Según ha informado la compañía, este planteamiento surge en un contexto donde los ciberataques son "cada vez más sofisticados y automatizados" debido al uso de la IA generativa por parte de los atacantes para analizar rutas de ataque, generar código malicioso o buscar vulnerabilidades con mayor rapidez y precisión.

En el marco de esta estrategia, Fujitsu ha definido el 'Cyber Defense Operations Model', que sistematiza el enfoque para desarrollar, operar y mejorar las capacidades globales de ciberdefensa de las organizaciones, así como el 'Fujitsu Cyber Defense Framework', que permite llevar este modelo a la práctica.

Además, Fujitsu establecerá el 'Cyber Nerve System', un mecanismo capaz de detectar amenazas y riesgos cibernéticos a partir de los datos generados mediante el 'Fujitsu Cyber Defense Framework' y visualizar los resultados de su monitorización y análisis, lo que permitirá orientar las diferentes actividades de ciberdefensa y favorecer ciclos de actuación autónomos dentro de los equipos operativos.

El núcleo operativo de esta estrategia será el 'Cyber Security Nerve Center', una organización virtual formada por aproximadamente 100 profesionales que centralizará el conocimiento y respaldará la toma de decisiones de los equipos directivos mediante informes y recomendaciones sobre cuestiones como el cierre de sistemas, las prioridades de ciberdefensa o las políticas de inversión.

Asimismo, la tecnológica ha detallado que ofrecerá capacidades avanzadas de protección como 'AI Threat Hunting' y 'AI Red Team Operations', además de promover la formación de profesionales especializados a través de su programa 'Security Meister' y colaborar con iniciativas como el Proyecto YATA-Shield.

De cara al futuro, la compañía prevé continuar desarrollando su estrategia con el 'Nerve Center' como eje central, reforzando la ciberresiliencia de sus clientes mediante servicios de consultoría, construcción y operación de sistemas, junto con soluciones de defensa impulsadas por IA.

En este sentido, Fujitsu ampliará sus servicios de monitorización avanzada y respuesta automatizada, prestará soporte para la implantación de agentes de IA y evolucionará hacia una plataforma de ciberdefensa de nueva generación para proteger empresas y cadenas de suministro integrada con tecnologías como su modelo de lenguaje 'Takane'.