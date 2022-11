La fundación Hay Derecho recurre ante el TS el nombramiento de Valerio como nueva presidenta del Consejo de Estado

Dice que no cumple los requisitos legales: "Si es una jurista de reconocida competencia cualquiera puede serlo"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fundación Hay Derecho ha presentado dos recursos, uno en el Tribunal Supremo (TS) y otro en la Audiencia Nacional (AN), contra dos nombramientos realizados recientemente por el Gobierno, el de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado y el de Mariano Bacigalupo como vocal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al considerar que no cumplen con los requisitos legales para desempeñar sus respectivos cargos.

Según ha informado Hay Derecho en un comunicado, ha acudido al TS porque no cree que el nombramiento de Valerio sea ajustado a Derecho porque el artículo 6 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado establece que su presidente debe ser un "jurista de reconocido prestigio" que tenga "experiencia en asuntos de Estado", y rechaza que la ex ministra socialista cumpla el primer requisito.

"Si doña Magdalena Valerio es una jurista de reconocida competencia cualquiera puede serlo", afirma la fundación en su nota de prensa, explicando que "es funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y ni durante su carrera administrativa primero ni en su carrera política ha desempeñado cargos que permitan atribuirle la consideración de jurista de reconocido prestigio".

Hay Derecho recuerda que el TS ha fijado que "la noción de jurista de reconocido prestigio, por su carácter abierto, es susceptible de ser entendida de diversas maneras pero solamente una es la procedente". "Es decir, estamos ante un concepto jurídico indeterminado, lo que no quiere decir que no haya una única solución en el caso concreto. Por tanto, no se trata de algo opinable o subjetivo", defiende.

A su juicio, "como mínimo sería necesario que se tratase de una persona que se dedica al mundo del derecho de forma profesional y que acumula un determinado número de años en dicho ejercicio".

"Si se prefiere que el Consejo de Estado pueda ser presidido por cualquier persona con experiencia en asuntos de Estado aunque no sea jurista de reconocida competencia, aunque sea arquitecta, ingeniera o médica, lo correcto es modificar la ley", dice la secretaria general de Hay Derecho, Elisa de la Nuez.

RECURSO CONTRA OTRO NOMBRAMIENTO PARA LA CNMV

Hay Derecho también ha recurrido en la AN el nombramiento de Bacigalupo como vocal de la CNMV, "tras haber cesado como consejero de la CNMC", al entender igualmente que no cumple la exigencia legal de ser una persona de "reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores".

"De la trayectoria profesional de Mariano Bacigalupo, profesor de derecho administrativo, no se desprende la existencia de esta reconocida competencia", afirma la fundación.

Aunque reconoce que "no siempre se hayan nombrado para la CNMC y la CNMV a personas con la reconocida competencia, tal y como exigen sus normas reguladoras", subraya que "es la primera vez que se produce un salto de estas características: de un organismo regulador en el cual el mandato que ostenta está a punto de caducar a otro organismo regulador con un mandato entero por delante".

Además, llama la atención sobre el hecho de que es el marido de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, razón por la cual entiende que "deberían extremarse las cautelas por la evidente posibilidad de un conflicto de intereses".

"A nuestro juicio, este tipo de nombramientos pone de relieve el deterioro institucional acelerado que se vive en España, así como la inobservancia --más allá de los formalismos que todavía se respetan-- de los requisitos legales exigidos", advierte De la Nuez.

EL PROBLEMA DE LA LEGITIMACIÓN

En sendos recursos, a los que ha tenido acceso Europa Press, Hay Derecho solicita a las salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que reclamen al Gobierno los expedientes administrativos de ambos casos.

Las mismas fuentes exponen que el Supremo ya ha reclamado al Ministerio de la Presidencia el expediente adminstrativo sobre el caso de Valerio, mientras que la Audiencia Nacional ha optado antes por dar 30 días a las partes para que se pronuncien sobre la legitimación activa de Hay Derecho para recurrir la designación de Bacigalupo.

En su comunicado, la fundación se muestra consciente de que dichos tribunales podrían dictaminar que carece de legitimación para impugnar ambas designaciones, avisando ya de que, si eso ocurre, "supone consagrar la imposibilidad de que nadie pueda solicitar la revisión jurisdiccional de este tipo de nombramientos, dadas las escasas probabilidades de que nadie directamente afectado pueda recurrirlos por obvias razones personales y profesionales".

"En este sentido, consideramos fundamental reconocer la legitimación activa en este tipo de recursos a organizaciones como Hay Derecho, que tiene encomendada estatutariamente entre sus objetivos la defensa del Estado de Derecho mediante la interposición de los recursos jurisdiccionales que sean pertinentes", reivindica Hay Derecho.