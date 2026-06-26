La Fundación de Víctimas censura las excarcelaciones anticipadas de etarras: "Genera profundo dolor y desamparo"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), y la presidenta del Congreso, Francina Armengol (d), el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito Valenciano (c), durante la celebración del acto institucional en - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), Juan Francisco Benito Valenciano, ha mostrado este viernes en el Congreso el "profundo dolor" y la sensación de "desamparo e injusticia" que genera en el colectivo que algunos presos de ETA abandonen las prisiones beneficiándose de reducciones de condena o de medidas que "suavizan su cumplimiento penitenciario".

"Las víctimas merecen sensibilidad, respeto y memoria, y que jamás se banalice el horror que padecieron", ha señalado durante su discurso por el Día en Recuerdo de las Víctimas del Terrorismo celebrado en la Sala Constitucional del Congreso.

Al acto, presidido por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, han acudido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; así como miembros de la Mesa del Congreso y representantes de distintos grupos parlamentarios, entre ellos Bildu, y diferentes mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

Precisamente la presencia de Bildu, en cuyo nombre ha estado el diputado Jon Iñarritu, ha provocado un año más que ni la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), una de las mayoritarias, ni Covite ni la asociación Dignidad y Justicia hayan participado en esta ceremonia, a la que también ha faltado Vox por séptimo año consecutivo.

CENSURA LOS 'ONGI ETORRIS'

Durante su alocución, el presidente de la Fundación de Víctimas también ha criticado la celebración de homenajes "humillantes" a terroristas de ETA que salen de prisión "sin mostrar jamás arrepentimiento" y ha exigido el esclarecimiento de los más de 300 atentados que todavía continúan sin resolverse en España.

"No se trata de una cuestión política, se trata de una exigencia de justicia y de humanidad", ha dicho Juan Francisco Benito, que ha comenzado dando las gracias por la celebración en la Cámara Baja el día anual en recuerdo de las víctimas del terrorismo.

El presidente de la FVT ha pedido avanzar hacia la equiparación en el reconocimiento a las víctimas. "No es aceptable que personas que han sufrido idéntica barbarie, idéntico dolor e idénticas consecuencias reciban un trato distinto en términos de reconocimiento o de indemnización", ha dicho.

Benito Valenciano ha recalcado que las víctimas "no son un capítulo cerrado de nuestra historia", sino "la conciencia moral" de la democracia. "La verdad es que hubo víctimas y hubo verdugos, hubo quienes sembraron terror y hubo quienes lo padecieron", ha aseverado.

El presidente de la FVT ha recordado el asesinato de Yakoob Pinto Bittan, un joven español de 25 años que perdió la vida el pasado 8 de septiembre en un atentado en Jerusalén, donde acababa de contraer matrimonio.

También ha reafirmado su compromiso para que los estudiantes conozcan los testimonios directos de víctimas del terrorismo, subrayando que el objetivo no es alimentar el odio o dividir, sino "defender la verdad, la convivencia y la democracia".

Durante el acto, también ha tomado la palabra la presidenta del Congreso para recordar a quienes sufrieron el terrorismo, honrar su memoria y reafirmar el compromiso del Estado con la verdad, la justicia, la dignidad y la reparación.

HACER MEMORIA NO SIGNIFICA PERMANECER ANCLADOS"

Armengol sostiene que las instituciones tienen "muchas responsabilidades, pero pocas son tan esenciales como acompañar a quienes han padecido la violencia y garantizar que su sufrimiento nunca sea relegado al olvido".

La tercera autoridad del Estado ha defendido que la memoria es un patrimonio democrático de toda la sociedad y que el compromiso colectivo con ella adquiere hoy una importancia especial, "en un tiempo en el que las sociedades se enfrentan a nuevas formas de polarización y de desinformación".

"Debemos cuidar la memoria con rigor, respeto y honestidad" porque ello significa "reconocer la verdad de lo sucedido y dar a las víctimas el sitio que les corresponde" y que las nuevas generaciones comprendan "el valor de la democracia, la fragilidad de la libertad y la necesidad de defender los derechos humanos frente al fanatismo y la violencia. Y, hacer memoria, ha apuntado la presidenta, no significa permanecer "anclados, por muy doloroso que sea el lugar desde el que miramos".