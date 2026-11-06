Fúnez (PP) no da credibilidad a la declaración de Koldo García contra su partido para tumbar a Sánchez: "Menuda fuente"

1131553.1.260.149.20261106104133 La vicesecretaria nacional de Sanidad del Partido Popular, Carmen Fúnez, durante el Ciclo Electoral de Políticas Sanitarias, en el Hotel Wellington, a 6 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro ha sido organizado por Europa Press. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, no ha dado credibilidad a las declaraciones del exasesor ministerial Koldo García, que aseguró que el abogado del PP le ofreció un millón de euros por información contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Menuda fuente", ha enfatizado Fúnez, al ser preguntada por esas declaraciones a su llegada a un desayuno sanitario organizado por Europa Press cuando ha sido preguntada por esas manifestaciones de Koldo García, quien asegura que pactó con el hasta ahora abogado del PP pagar sus defensas y un millón de euros a cambio de información para "derrocar" a Pedro Sánchez. Fuentes de la dirección nacional del PP aseguraron este jueves que eso es "absolutamente falso".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado explicaciones al líder del PP sobre esas declaraciones lanzadas por el exasesor ministerial. Así, ha dicho que "ante estas acusaciones tan graves Feijóo tendría que dar alguna explicación", del mismo modo que los 'populares' les suelen pedir a ellos que rindan cuentas.

Además, el PSOE está estudiando emprender acciones legales para que se investigue esta cuestión, según han indicado fuentes socialistas. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha acusado al PP de "pura guerra sucia de una gravedad extrema".