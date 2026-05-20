Gabriel Rufián rechaza apoyar una moción de censura tras la imputación de Zapatero: "Lo que viene es infinitamente peor"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 20 de mayo de 2026, en Madrid (España), portando el auto del juez en el que se imputa a José Luis Rodríguez Zapater - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha rechazado apoyar una posible moción de censura del PP tras la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Audiencia Nacional por estar al frente de una presunta trama de tráfico de influencias. A este respecto ha alegado que "lo que viene es infinitamente peor", en referencia a la posibilidad de que gobiernen PP y Vox.

"La alternativa es Feijóo y Abascal. Al final en este país están pasando una serie de cosas que quizá no decantan la balanza simplemente porque lo que viene es infinitamente peor", ha defendido Rufián en una entrevista en el programa 'Mañaneros 360' de La 1, recogida por Europa Press.

El portavoz de ERC ha tildado de "mal menorismo frente al fascismo" esta decisión y ha reconocido que quiere "una legislatura más con un PSOE sometido a fuerzas políticas de izquierda soberanistas". "El PSOE es lo que es y yo lo sé perfectamente", ha reivindicado.

PIDE REGULAR LA FIGURA DE LOS EXPRESIDENTES

Por otro lado, Gabriel Rufián ha confesado que aunque está "convencido de que Zapatero no ha hecho nada ilícito" cree que es conveniente regular la figura de los expresidentes. "Me parece muy loable que Zapatero haya renunciado al salario público para ganarse la vida en otras cosas y no es ilícito ni es ilegal cobrar comisiones ni hacer trabajos. Eso no es. Ahora, creo que todo esto merece una explicación", ha censurado.

No obstante, como ha hecho igualmente esta mañana en su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, ha admitido que el auto judicial merece "una respuesta" por parte del PSOE.

Asimismo, el portavoz de ERC en el Congreso ha reivindicado la figura de Zapatero como vicepresidente y ha detallado que para él ha sido "magnífico en cuanto a la política y en la normalización de la vida política".