Gallardo reprocha a Guardiola que diese "lecciones" mientras protegía "de violencia machista" a su chófer cesado

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo (d), participa en un acto electoral, en el Complejo Cultural San Francisco, a 14 de diciembre de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reprochado a la líder del Ejecutivo extremeño y candidata del PP a la reelección en los comicios del 21D, María Guardiola, que diese "lecciones" mientras "tenía protegido de violencia machista" a su chófer y primo, que fue cesado este miércoles.

"Hace una semana la señora Guardiola nos culpaba al PSOE porque hubieran salido algunos militantes, algunos compañeros que eran abusadores y acosadores (...) Y resulta que ella mientras nos daba lecciones, ni más ni menos que su conductor, su persona de confianza, su primo, lo tenía protegido de violencia machista", ha declarado durante una entrevista en el programa de 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que la Junta de Extremadura haya cesado este miércoles al conductor de la presidenta autonómica, tras conocer que este trabajador tenía una condena por coacciones leves. Fuentes del Ejecutivo regional han precisado que Guardiola no tenía conocimiento previo de los hechos ni de la existencia de una condena relacionada con el cesado.

En este sentido, Gallardo ha defendido que "lo bueno del PSOE" ante las denuncias de acoso sexual que rodean a la formación a la que pertenece es que tiene "tolerancia cero" y que, "por suerte", dichas personas acusadas ya "no están": "No queremos a abusadores, ni a acosadores, ni a babosos en nuestras filas".

"Ahora empezamos a entender por qué la señora Guardiola se ha escondido después de que ha estado protegiendo a un conductor, su primo (...) y que dentro de la organización del PP parece ser que se tapaba y se protegía a los violentos frente a las víctimas, en este caso a las mujeres", ha criticado.

"SOY UN POLÍTICO LIMPIO"

Preguntado por si puede "lastrar" que, como candidato, viva la campaña como procesado en la causa que investiga al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha respondido que se trata de "una gran mentira" y de "una denuncia falsa", alegando que ésta "se interpone un mes después de ser elegido secretario general y siete años después de haber sido contratado ese trabajador".

Así las cosas, Gallardo ha lamentado que, si bien lo ha vivido con "dolor" y con "sufrimiento personal, especialmente familiar", la situación responde a "la táctica de la derecha y la ultraderecha" de "intentar derribar al adversario político cuando uno tiene opciones de combatirlo políticamente". "Soy un político limpio", ha sentenciado, asegurando que "nunca" ha hecho "absolutamente nada" de lo que se "pueda avergonzar".

"Algunos creían que la mejor forma de debilitar al Partido Socialista era precisamente poner la duda sobre su candidato, pero en Extremadura nos conocemos todos (...) Nunca la ultraderecha va a lograr elegir a los candidatos del Partido Socialista", ha aseverado.

Con todo y, después de que la Audiencia de Badajoz haya aplazado a mayo el juicio, el candidato del PSOE a la Presidencia extremeña ha deseado que "ojalá hubiera estado fijado incluso antes", argumentando que "probablemente" que no se pudiese saber "la verdad" haya "pesado" a la hora de convocar las elecciones autonómicas "de forma tan precipitada". "Ojalá se hubiera celebrado antes y se supiera la verdad", ha concluido.