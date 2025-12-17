Gamarra: "La Audiencia Nacional ya investiga las cuentas del PSOE y no lo haría si no hubiera indicios de delito"

La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del PP, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que la Audiencia Nacional "ya investiga las cuentas del Partido Socialista" y ha resaltado que "no lo haría si no hubiera indicios de delito".

Así ha pronunciado después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, haya decidido abrir una pieza separada secreta con la información aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024. Además, ha acordado el secreto por un mes y ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que "informe lo que a su derecho convenga", según varias resoluciones a las que ha tenido acceso Europa Press.

Gamarra ha afirmado que el mismo día que Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, ha enviado "advertencias" al PSOE en la comisión de investigación del Senado, "no descartando la existencia de una financiación ilegal del partido", la Audiencia Nacional "ha confirmado la apertura de una pieza separada y secreta para analizar las cuentas del Partido Socialista por la gravedad de los hechos investigados".

"Es decir, la Audiencia Nacional ya investiga las cuentas del PSOE y no lo haría si no hubiera indicios de delito", ha resaltado Gamarra en unas declaraciones difundidas por el Partido Popular a los medios de comunicación.

Según la dirigente del PP, el juez ha tomado esta decisión "a la vista de la documentación aportada por el propio Partido Socialista sobre los pagos en metálico a sus dirigentes, incluido a Pedro Sánchez".

"TODO SE SABRÁ"

Gamarra ha indicado que serían "pagos realizados desde el año 2017, año en el que el actual presidente recuperó la Secretaría General del PSOE". "Y todo ello después de que la UCO apuntara a la existencia de pagos sin respaldo documental en un informe muy reciente", ha subrayado.

A su entender, "son demasiados indicios y demasiadas sospechas sobre la financiación del partido que llegó al Gobierno prometiendo acabar con la corrupción y la ha institucionalizado". "De esta nueva investigación, todo se sabrá. Que no quepa ninguna duda", ha garantizado.

Gamarra ha asegurado que "hoy Sánchez tiene encarcelados a su primer número dos, al guardián de los avales, y tiene recién salido de prisión, pero igualmente investigado, a su última mano derecha", en alusión al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y Santos Cerdán.

"TODO LO QUE RODEA A SÁNCHEZ ESTÁ BAJO SOSPECHA"

Además, ha resaltado que el presidente del Gobierno también tiene "imputada a su mujer", Begoña Gómez, y "procesado a su hermano", David Pérez Sánchez-Castejón. Según ha destacado "todo lo que rodea a Sánchez está bajo sospecha" y "ahora también el partido que lidera desde hace ocho años".

"El líder de un partido bajo sospecha no puede seguir al frente del Gobierno. Un Gobierno que, además, también está bajo sospecha. Los españoles merecen que se les vuelva a dar la voz y también el voto para acabar con este bochorno y que podamos iniciar una etapa de confianza en unas instituciones alejadas de la corrupción que rodea al sanchismo", ha finalizado.