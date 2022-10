Gamarra critica la ausencia de Sánchez en el debate de PGE del Congreso y Montero se pregunta donde está Feijóo

Se cruzan acusaciones sobre el caso Gürtel y los ERE en Andalucía, con menciones en el duelo parlamentario a Casado y Alfonso Guerra

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha criticado este miércoles la ausencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, del debate de Presupuestos Generales del Estado (PGE), el "más importante de todo el año", y lo ha achacado a que no confía en su ministra María Jesús Montero. Sin embargo, la titular de Hacienda ha preguntado por qué Alberto Nuñez Feijóo no ha acudido a "escuchar" a su portavoz en el Congreso y ha recriminado al PP que practique la "ley del embudo", de forma que "lo que vale" para uno, no vale para el otro.

Ni Sánchez ni Feijóo han asistido al debate de las enmiendas de totalidad que se celebra en el Congreso. El jefe del Ejecutivo inició este martes una visita a Kenia y Sudáfrica con la que pretende buscar nuevas oportunidades de negocio e inversión para las empresas españolas, con la mirada puesta en la Presidencia española de la UE en el segundo semestre de 2023. Por su parte, el jefe de la oposición ha asistido al Pleno del Senado, que ha acogido varias votaciones a lo largo de la jornada.

Gamarra ha afirmado que la defensa que ha hecho Montero del Presupuesto "ya daba a entender" que el Gobierno "no creía mucho en sus propias cuentas". Y ha recalcado que la ausencia de Sánchez en este debate, "el más importante de todo un año", "evidentemente demuestra que no tiene mucha confianza" en su ministra de Hacienda.

"La escasa presencia de ministros del Consejo de Ministros. Y mire que hay gente en ese Consejo de Ministros, también demuestra que tampoco creen mucho en estas cuentas. Pero es que ni usted misma confía en ellas", ha resaltado.

La ministra Montero ha echado en cara al PP que ponga el acento en la ausencia de Sánchez y otros miembros del Gobierno y ha preguntado a Gamarra: "¿Y el señor Feijóo donde está? Ah, qué está en el Senado, ya. Claro, claro", ha exclamado, para preguntarse "si lo que le vale a uno, no le vale a otro". "Ese es el embudo del PP", ha apostillado, para preguntar con ironía si al no estar en el Congreso su líder es porque "no confía" en ella o porque "confía de sobra".

CRUCE DE REPROCHES POR GÜRTEL Y POR LOS ERE

Montero ha abierto su réplica a la portavoz del Grupo Popular aludiendo al caso Gürtel. De hecho, ha asegurado que echaba de menos a Pablo Casado, al que "echaron" cuando "señaló la corrupción" del Partido Popular.

"Han cambiado de líder pero hay tres cosas que no han cambiado: solo defienden a la élite de este país; siguen usando la mentira como arma política; y siguen teniendo su sede en Génova con todo lo que eso significa", ha resaltado.

Montero ha criticado que el PP "no se entiende más que con la ultraderecha, con lo que eso significa de retroceso para este país". A renglón seguido, ha espetado a la bancada 'popular': "Ustedes que ahora se disfrazan de moderados y siguen siendo lo mismo de siempre".

Después ha afirmado que el PP "ha sido un partido condenado por corrupción en el año 2018", algo que provocó la presentación de una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Y en ese año, ha destacado, Feijóo "formaba parte de la dirección del PP".

Gamarra, que ha dicho que reconocía a Montero su "desparpajo" en la tribuna, le ha echado en cara que hable de "corrupción y electoralismo" después de la sentencia condenatoria de los ERE en Andalucía.

"Hace falta mucho valor porque usted formaba parte de los consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía que fueron responsables del mayor caso de corrupción de la historia de la democracia: los ERE", ha espetado a la titular de Hacienda. Según ha añadido, el fallo judicial señala que el PSOE "articuló una trama con dinero público para hacer electoralismo y llegar dopados a las elecciones".

Gamarra ha dicho que es "posible" que este caso de los ERE también forme parte de "esa memoria selectiva" que ahora practica tanto el PSOE y que "le lleva incluso a olvidar que un tal Alfonso Guerra fue vicepresidente del Gobierno de España".

"Es posible que usted haya llegado también a olvidar que estuvo en un Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que está afectado por estas condenas", ha apostillado Gamarra. La ministra le ha recordado después que ni siquiera pidieron responsabilidad política a ella en la comisión que se creó en el Parlamento de Andalucía.

MENCIONES A JUANMA MORENO

Tras las alusiones a Guerra, María Jesús Montero ha reprochado al PP que haya recurrido a una figura del pasado socialista para criticar al actual Gobierno cuando, según ha dicho, ella ni recuerda cuándo fue vicepresidente. "Imagínate, para tener que salir en una dúplica sacando a paseo al señor Guerra, un dirigente de mi partido del que todos nos sentimos tremendamente orgullosos", ha añadido a continuación la ministra.

Y tras las críticas de Montero al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por no haber reducido el número de altos cargos, Gamarra ha dicho que ya que "habla tanto" de Moreno podría "haberse presentado a las elecciones autonómicas" andaluzas contra él pero "le dio miedo" y "no quiso". "Una pena porque los españoles podíamos haber podido despedir a una nefasta ministra de Hacienda", ha proclamado.

La titular de Hacienda ha calificado de "increíble" que el PP la invite a presentarse a las elecciones en Andalucía para que deje su escaño en el Congreso. "Se lo digo ya: va a ser que no. No voy a abandonar este escaño mientras el presidente Sánchez quiera que siga siendo su ministra de Hacienda", ha aseverado.

MONTERO AL PP: O CAMBIAN EL RUMBO O SEGUIRÁN EN LA OPOSICIÓN

Ante las palabras de Gamarra asegurando que estos serán los últimos PGE de Sánchez, el "único escenario positivo" para los ciudadanos, Montero ha preguntado al PP si no van a conceder a los ciudadanos la "capacidad de voto" y ya da por hecho que va a gobernar.

"O cambian el rumbo de su política y demuestran que son capaces de hacer una oposición seria y leal, o le auguro yo que van a seguir en ese banquillo muchos años más", ha espetado a la bancada 'popular' en el Pleno del Congreso.

Durante el debate, la ministra de Hacienda ha presumido del "liderazgo" de Pedro Sánchez en Europa, en asuntos como la excepción ibérica, y ha dicho que eso "molesta tremendamente" al Partido Popular. "La ceguera ideológica por el PP que le lleva a criticar las propuestas del Gobierno de España en materia energética que están marcando la pauta en la UE", ha aseverado Montero.

En este punto, ha recomendado a Feijóo que no vaya a Bruselas "unos minutos antes" que el presidente del Gobierno porque "queda patético", ya que "no sabe que decir" y "luego la presidenta de la Comisión Europea está de acuerdo con el señor Sánchez". "Por tanto, balbucea porque no sabe exactamente qué decir", ha exclamado Montero.