Gamarra dice que España hoy "no está centrada" en la cumbre europea sino en si "Sánchez cede ante los independentistas"

"Estamos centrados en un prófugo de la justicia que quiere volver y en un presidente del Gobierno en funciones que no se quiere ir"



LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado este viernes que España "hoy no está centrada en la cumbre de líderes europeos" que se celebra en Granada sino que está en si Pedro Sánchez "cede o no ante el chantaje que le imponen los independentistas para que pueda seguir en su cargo de presidente del Gobierno".

"La realidad es que estamos centrados en el interés particular de dos ciudadanos: Uno que es un prófugo de la justicia que quiere volver; y otro que es presidente del Gobierno en funciones y no se quiere ir", ha recalcado.

Gamarra ha realizado estas manifestaciones tras presidir, en Logroño, una reunión de consejeros de comunidades lideradas por el PP, en la que se ha presentado la postura común relativa a las políticas de coexistencia del lobo con la actividad económica del mundo rural.

La dirigente del PP ha insistido en que "hoy España está siendo protagonista de la cumbre de líderes europeos pero, mientras esto está ocurriendo, tampoco a ningún español se le escapa que España no está centrada en esa cumbre y en los importantes temas que en las mismas se están abordando, sino que España está centrada en si Sánchez cede o no cede ante el chantaje que le imponen los independentistas para que pueda seguir en su cargo de presidente del gobierno". "Esta es la dura realidad de nuestro país", ha lamentado.

Así, ha señalado que "hoy deberían ser días en los que España estuviera centrada en los importantes asuntos que se están abordando en Granada, es decir, hablando del pacto migratorio, hablando de la guerra de Ucrania, hablando de la ampliación de la Unión Europea, hablando de las relaciones con Latinoamérica o tantos y tantos temas importantes", aunque "la realidad de nuestro país no pasa por ahí".

Sin embargo, Gamarra ha asegurado que "la realidad" es que el Gobierno no está centrado en el "interés general de 48 millones de españoles" sino "única y exclusivamente en el interés particular" de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, dado que uno "no se quiere ir" de Moncloa y el otro "quiere volver" a España.

"HOY TODO SE CENTRA EN LA AMNISTÍA"

La secretaría general del PP ha destacado que "hoy todo se centra en la amnistía" que "lo que significa es la cesión de Pedro Sánchez al chantaje de los prófugos de la justicia; la cesión de Pedro Sánchez a un conjunto de políticos de los que depende con tal de permanecer como presidente del gobierno después de haber perdido las elecciones", que "es algo que no necesita nuestro país".

"Y mientras todo esto además ocurre, Pedro Sánchez sigue sin dar la cara y sigue priorizando sus intereses por encima de los generales y con ello, sí, avergonzando a la inmensa mayoría de los españoles", ha añadido Gamarra.

Gamarra ha asegurado que los españoles están "acostumbrados a rebelarse ante el chantaje". "Y por tanto nos parece indigno que quien quiere ser presidente del Gobierno de España esté dispuesto a dejarse chantajear haciendo que sea España la chantajeada con tal de que siga permaneciendo como presidente del gobierno de España", ha manifestado.

Para Gamarra "esto es una anomalía a nivel europeo. Que un político esté dispuesto a amnistiar a otros políticos de los que depende que atentaron contra el orden constitucional de su país única y exclusivamente por permanecer en el poder". Una "anomalía" del que "es única y exclusivamente responsable Pedro Sánchez", ha finalizado.