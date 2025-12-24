Gamarra elogia el "gran" discurso del Rey por apelar "al coraje de la transición" y a preservar la convivencia

La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del PP, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha elogiado el "gran" discurso de Navidad pronunciado este miércoles por el Rey Felipe VI por apelar "al coraje de la transición, a preservar la convivencia y al gran valor de la confianza".

Así lo ha señalado Gamarra en un mensaje publicado en su perfil de X (antes Twitter) a los pocos minutos del discurso del monarca. "Gran discurso de S.M. El Rey apelando al coraje de la transición, a preservar la convivencia y al gran valor de la confianza", ha indicado.

Asimismo, ha destacado que el mensaje del Rey ha recordado que que España ha progresado cuando se han "encontrado objetivos que compartir".