Gamarra elogia el "gran" discurso del Rey por apelar "al coraje de la transición" y a preservar la convivencia

Publicado: miércoles, 24 diciembre 2025 22:50
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha elogiado el "gran" discurso de Navidad pronunciado este miércoles por el Rey Felipe VI por apelar "al coraje de la transición, a preservar la convivencia y al gran valor de la confianza".

Así lo ha señalado Gamarra en un mensaje publicado en su perfil de X (antes Twitter) a los pocos minutos del discurso del monarca. "Gran discurso de S.M. El Rey apelando al coraje de la transición, a preservar la convivencia y al gran valor de la confianza", ha indicado.

Asimismo, ha destacado que el mensaje del Rey ha recordado que que España ha progresado cuando se han "encontrado objetivos que compartir".

