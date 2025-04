Gamarra exige a Sánchez someter a votación cada medida del plan de Defensa y presentar "inmediatamente" nuevos PGE

Le acusa de "mentir a la cara" a los españoles y de comportarse de una forma "autoritaria y antidemocrática"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que someta a votación en el Congreso cada medida del plan de Defensa que ha anunciado para llegar al 2% del PIB en 2025 y que presente "inmediatamente" unos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Además, ha denunciado que pretenda "manejar a su antojo" más de 10.400 millones sin presentar unas cuentas públicas y sin someterse al aval del Congreso.

En concreto, Sánchez ha avanzado un plan de inversiones en defensa y seguridad de 10.471 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB en gasto militar este año como exigía la OTAN, pasando del 1,4% actual a ese 2%. Además, ha indicado que esa inversión adicional en defensa no necesitará el aval del Congreso pero que comparecerá en sede parlamentaria para explicarla.

En unas declaraciones difundidas por el PP, Gamarra ha acusado al jefe del Ejecutivo de actuar "de espalda a los españoles por su cuenta y riesgo, engañar y demostrar que es el peor mandatario posible, ahora además, en el peor momento posible". "Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer", ha asegurado.

A su entender, con su comparecencia en Moncloa ha evidenciado que "lleva meses mintiendo a la cara a los españoles". "Mientras nos enterábamos por líderes internacionales de que ya se había comprometido a subir este año el 2% del PIB, la inversión en defensa, él lo negaba. Se comprometía en foros internacionales a cosas que ocultaba a los españoles y ahora además pretende mandar a la UE y la OTAN algo que nuestros propios ciudadanos ignoran, porque no ha contado con nadie para elaborarlo", ha criticado.

"JUGAR CON LA SEGURIDAD, LA DEFENSA Y EL DINERO DE LOS ESPAÑOLES"

En este sentido, ha indicado que "cuanto más necesita España un plan de país, Sánchez perpetra esto por su cuenta". "Mentiras, ocultaciones, unilateralidad, más tics autoritarios en una deriva que no tiene fin", ha aseverado.

Según Gamarra es "inaceptable que se juegue de esta forma con la seguridad, la defensa y el dinero de los españoles". "Nada menos que 10.500 millones que Sánchez pretende manejar a su antojo, sin presentar unos presupuestos y sin someterse al Congreso", ha denunciado.

La 'número dos' del PP ha asegurado que es "inaceptable que se comprometa de esta forma el nombre de España cuando ni tan siquiera puede comprometer el nombre del Gobierno, porque no cuenta ni con el respaldo de todo el Gobierno". En su opinión, es "inaceptable que un gobernante se comporte de una forma tan autoritaria y antidemocrática".

"UNA MANIOBRA MÁS PARA AGUANTAR EN EL PODER"

Dicho esto, ha subrayado que el PP quería trasladar dos "cosas muy claras" al presidente del Gobierno: En primer lugar, que someta a votación "cada medida" de su plan de Defensa, que, a su juicio, "hace aguas por todas partes" porque "mezcla partidas", "trata de incluir como gasto en defensa cosas que no lo son", "cambia partidas de ministerios sin fundamento y se queda muy corto en muchas de las cosas que necesita la seguridad y defensa de España".

En segundo lugar, la secretaria general del Partido Popular ha reclamado a Sánchez que elabore y presente de "manera inmediata" los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo ahí el incremento en defensa.

"En definitiva, esto no es un plan y menos un plan del Gobierno. No es serio y no es democrático. España necesita un plan de Estado y esto es una maniobra más de Sánchez para aguantar en el poder a toda costa. Solo le preocupa la seguridad de su cargo, la autodefensa de su puesto en el Gobierno", ha asegurado, para añadir que Sánchez solo busca "aire para sobrevivir un tiempo más".

En este punto, ha indicado que es "necesario" que Pedro Sánchez "deje de jugar con el nombre y el dinero de España" y que vaya al Congreso de forma inmediata, pero no a comparecer, sino "a someter a votación todas y cada una de estas medidas". "Y todo ello acompañado de unos presupuestos generales del Estado, como le mandata la propia Constitución", ha abundado.

La 'número dos' del PP ha afirmado que debe comportarse como un Gobierno "normal, serio y democrático". "Y si no es capaz de hacerlo, que dé la voz a los españoles", ha concluido Gamarra en unas declaraciones grabadas difundidas por el PP.