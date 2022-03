El PP, sobre limitar el precio de la luz: "No somos favorables al intervencionismo, pero es un momento excepcional"

Cuestiona que la propuesta de Díaz de un impuesto extra a las eléctricas "sea del Gobierno"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso y coordinadora del partido hasta el congreso de abril, Cuca Gamarra, ha asegurado que en el Partido Popular no son favorables al intervencionismo del mercado, pero consideran que hay que tomar medidas ante el precio final al que el consumidor tiene que pagar hoy las facturas.

"No somos favorables al intervencionismo, pero estamos en un momento excepcional, y cuando veamos en qué consisten esas medidas con profundidad pues las analizaremos", ha trasladado la parlamentaria 'popular'.

Así se ha expresado Gamarra en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre la propuesta que los Gobiernos de España y Portugal tienen prevista presentar al resto de socios europeos para limitar el precio del megavatio hora MWh en el mercado mayorista a 180 euros.

Ha explicado que esta "excepcionalidad" necesita "urgencia" y que esto significa "medidas ya". "Se tenían que haber producido ya, el Gobierno no está ejerciendo la responsabilidad y está con esa pasividad generando más problemas", ha enfatizado.

En esta línea y, en relación con las críticas por la demora del Gobierno para anunciar medidas, Gamarra ha aseverado que "para las medidas urgentes podría tener el consenso de la oposición" y que "no hay por qué posponer todo al día 29 de marzo".

Así ha afeado al Ejecutivo de Sánchez el "no tener ningún problema" para aprobar medidas por Real Decreto y cambiarlas una semana después. "Esto lo hemos viviendo recientemente", ha añadido Gamarra, que critica que se "parapeten" en una idea y que al final no actúen.

Además, la diputada del PP ha recalcado que han puesto encima de la mesa medidas para paliar esta subida de los precios, mientras que "el Gobierno ninguna". Y también ha aclarado que su propuesta "no obstaculiza" que "puedan analizarse" otras propuestas y que les puedan parecer correctas.

CUESTIONA LA PROPUESTA DE DÍAZ: "ME SUENA A DESACUERDO"

Sobre el impuesto extraordinario a las eléctricas que ha planteado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Gamarra ha cuestionado que sea una medida que plantee el Gobierno. "Me suena a desacuerdo dentro del Gobierno", ha apostillado.

"Me preocupa si esa propuesta que plantea Díaz es del Gobierno o no lo es", ha deslizado, a la par que ha explicado que en la reunión que mantuvo el Gobierno con el Grupo Parlamentario Popular no se les trasladó esta iniciativa y que entonces tiene que entender "que no es una propuesta del Gobierno".

En este contexto, ha sostenido que le llama la atención en el sentido negativo que en este momento cuando se habla de cómo tiene que ser la respuesta a Ucrania lo que "esté dividido sea el Gobierno". Así, ha acentuado que su formación está respaldando más al PSOE que sus propios socios en el Ejecutivo en cuestiones como el envío de armas y el aumento del gasto en Defensa.